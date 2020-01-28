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Grand Theft Auto V раскритикована профессиональным вором: видео

С точки зрения профессионального грабителя, в GTA V слишком много недочетов, которые в реальности были бы фатальными

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:24
Вор со стажем не рекомендует следовать советам в GTA V
Вор со стажем не рекомендует следовать советам в GTA V
Фото: Good Morning America

Популярная игра Grand Theft Auto V, вышедшая в 2013 году, на протяжении 7 лет остается в лидерских позициях по количеству игроков. Популярность игры обусловлена открытым миром, тотальной свободой и огромным автопарком автомобилей, которые можно украсть. Также в игре можно грабить магазины, банки, ювелирные лавки и вообще полностью окунуться в мир криминала, чем она и привлекает игровую аудиторию. Однако настоящие преступники раскритиковали GTA V за множество "ляпов", допущенных сценаристами в миссиях.

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Ларри Лоутон является бывшим профессиональным грабителем, одним из самых известных воров драгоценных камней в США. Мужчина давно покончил с преступной жизнью и стал на путь исправления, переквалифицировавшись в адвоката. Мистер Лоутон радушно согласился проанализировать ограбление ювелирного магазина в GTA V, выявив, что в событии разработчики сделали правильно, а с чем промахнулись.

Ларри отметил, что один из главных героев GTA V Майкл действует весьма непрофессионально, слишком сильно выделяясь на фоне остальных покупателей, когда анализирует ювелирный магазин перед ограблением. В действительности за каждым клиентом ведется тайная слежка, а потому на персонажа сразу же пало бы подозрение. Во-вторых, Майкл проявляет интерес только к выставленным на витрины образцам, тогда как самый солидный куш, как правило, сокрыт в глубине здания. В-третьих, персонаж не всегда пользуется перчатками и слишком наивно себя ведет. В жизни ни один толковый грабитель так не поступает.

В то же время Ларри отметил важность проработки путей отхода для преступника, что достоверно передали разработчики в игре. Тщательное планирование ограбления и подбор персонала перед "делом" тоже имеет важную роль.

Полный разбор ограбления от бриллиантового вора вы можете посмотреть в ролике, оно максимально детальное и по шагам разбирает все способы ограблений.

Напомним, что ранее была расшифрована дата выхода GTA 6, важную подсказку нашли в местном казино. Также недавно в Grand Theft Auto V ввели жесткое ограничение.

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Источник: Goha
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