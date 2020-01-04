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Grand Theft Auto V стала бесплатной: как получить игру

GTA V доступна бесплатно только подписчикам сервиса Xbox Game Pass

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 22:49
Grand Theft Auto V бесплатно можно поиграть только на Xbox One
Grand Theft Auto V бесплатно можно поиграть только на Xbox One
Фото: 3dnews

Одна из самых популярных и продаваемых игр в мире Grand Theft Auto V стала бесплатной благодаря стараниям Microsoft. Пользователи сервиса Xbox Game Pass для игровых приставок могут загрузить видеоигру бесплатно себе на Xbox One и наслаждаться проектом от Rockstar Games.

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Для владельцев Xbox Game Pass Ultimate или Xbox Live Gold открыт доступ к динамичному сетевому миру Grand Theft Auto Online, в котором могут принять участие до 30 игроков. С момента выхода на Xbox One, GTA Online получил 25 обновлений, которые позволяют игрокам стать директором своего бизнеса или открыть собственный ночной клуб, который получился скандальным из-за чего GTA V запретили во многих странах.

Grand Theft Auto V стала бесплатной на Xbox One
Grand Theft Auto V стала бесплатной на Xbox One
Фото: Microsoft

Стоит отметить, что сам сервис Xbox Game Pass является платным – стоимость составляет 9,99 долларов ежемесячно для владельцев Xbox One. Есть подписка Xbox Game Pass Ultimate стоимостью 14,99 долларов ежемесячно, которая позволяет играть в более чем 100 игр на компьютере и игровой приставке. Увы, бесплатно Grand Theft Auto V доступна только для владельцев игровой консоли – компьютерная версия игры доступна платно, но по вдвое низкой цене 14,99 долларов вместо 29,99 в магазине Windows Store.

Игра GTA V доступна по скидке для компьютеров
Игра GTA V доступна по скидке для компьютеров
Фото: Microsoft

Grand Theft Auto V, вышедшая в 2013 году на консолях предыдущего поколения и добравшаяся до ПК в 2015 году, до сих пор является одной из самых продаваемых игр. Об этом говорят отчеты по региону EMEAA за неделю, завершившуюся 22 декабря, — GTA V заняла 4 позицию в рейтинге цифровых продаж, а также по магазину Steam, где в неделю с 28 октября по 3 ноября игра и вовсе стала самой продаваемой.

Напомним, что ранее скандальная игра GTA V побила мировой рекорд. Также GTA V вошла в ТОП-12 самых продаваемых игр 2019 года.

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Источник: 3dnews
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