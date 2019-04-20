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GTA 6 находится в активной разработке для PlayStation 5

Релиз игры состоится под рождество 2021 года и эксклюзивно для PlayStaton 5

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:35
Grand Theft Auto 6 находится в активной разработке
Grand Theft Auto 6 находится в активной разработке
Фото: Pinterest

Популярная игровая франшиза GTA вскоре пополнится еще одной видеоигрой – Grand Theft Auto 6. О том, что игра находится в активной разработке случайно "проговорился" 3D-художник Майкл Бибин, который ранее работал в Rockstar Games.

Резюме разработчика Rockstar Games, в котором упоминается GTA 6

Судя по резюме дизайнера, Майкл с декабря 2017 года по апрель 2018 работал над моделями автомобилей для грядущей Grand Theft Auto 6 (GTA VI). Также художник был задействован в другом крупном проекте студии — Red Dead Redemption 2.

Ожидается, что релиз игры состоится под католическое рождество 2021 года на игровой приставке нового поколения – PlayStaton 5, для которой игра будет эксклюзивной первый месяц. По информации инсайдеров, в новой Grand Theft Auto 6 будет как минимум два крупных города, а также невероятной красоты графика и продвинутая система анимации.

Смотрите также в сюжете о том, как обогатиться играя в компьютерные игры:

Напомним, что ранее глава Rockstar подтвердил разработку Grand Theft Auto VI. Также мы показывали видео, как разрабатывалась GTA Vice City. Также летом хакеры рассекретили дату выхода Grand Theft Auto VI.

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Источник: GamesRadar
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