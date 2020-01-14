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GTA IV исчезла из Steam: виновата Microsoft

Rockstar Games не смогли "отвязать" Grand Theft Auto IV от сервиса Games for Windows Live

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:30
GTA IV может вернуться в Rockstar Games Launcher
GTA IV может вернуться в Rockstar Games Launcher
Фото: WCCFTech

Игроки обнаружили, что легендарная игра GTA IV внезапно пропала из продажи в цифровом магазине Steam. При этом владельцы Grand Theft Auto IV могут использовать игру как прежде, а вот стать обладателем культовой видеоигры в открытом мире Liberty City больше нельзя.

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Как выяснилось, в "пропаже" игры виновата Microsoft, из-за которой игру продавать больше не получается.

"Grand Theft Auto IV изначально была разработана для Games for Windows Live. Поскольку Microsoft больше не поддерживает данную платформу, невозможно создавать дополнительные ключи, необходимые для продолжения продаж текущей версии игры. Мы ищем другие варианты распространения GTA IV для компьютеров", – прокомментировала Valve отсутствие GTA IV в Steam.

Скриншот из GTA IV с модом "реалистичной графики"
Скриншот из GTA IV с модом "реалистичной графики"
Фото: WCCFTech

Games for Windows Live – это откровенно неудачная платформа для распространения игр и мультиплеера. Эдакая попытка перенести возможности Xbox Live на Windows. В 2013 году корпорация начала постепенно прекращать ее поддержку. Разработчики игр выпустили обновления для своих игр, чтобы отвязать их от Games for Windows Live. К примеру, так поступили разработчики DiRT 3, BioShock 2, Batman: Arkham City и Dark Souls: Prepare to Die Edition. Однако в Rockstar до последнего исправлениями не занимались.

Вероятно, Rockstar Games сейчас активно занимаются переносом Grand Theft Auto IV на Rockstar Launcher, в котором недавно появились все игры компании, включая Red Dead Redemption 2 и GTA: San Andreas.

Напомним, что ранее в Grand Theft Auto V ввели жесткое ограничение. Также обнаружена важная подсказка о дате выхода GTA 6.

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Источник: GamesRadar
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