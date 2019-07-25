Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Игру GTA V заблокировали в 50 странах из-за нарушения закона

Игроки GTA V Online не могут играть в азартные игры в обновлении Diamond Casino в более чем 50 странах мира

Евгений Опанасенко
Сегодня, 15:40

Обновление Diamond Casino для Grand Theft Auto V Online появилось вчера. Но игроков после запуска ждал неприятный сюрприз – они не могут поиграть в новый игровой режим, поскольку он оказался заблокированным из-за законов об азартных играх. Под запрет попали 50 стран мира.

Смотрите также в сюжете о том, как

В режиме Diamond Casino геймерам позволено тратить реальные деньги (для покупки внутриигровых денег), которые можно потратить в казино, Rockstar Games предусмотрительно ограничила эту функцию в странах, где существуют жесткие законы об азартных играх. Многие с нетерпением ждали появление возможности сыграть в рулетку или блэкджек со всеми долларами, которые они заработали в GTA V за все эти годы. Когда геймеры попытались подключиться, они обнаружили, что для большей их части казино оказалось недоступным.

В казино можно играть за реальные деньги, что стало камнем преткновения для законов 50 стран. Хотя вывести деньги нельзя – они виртуальные
В казино можно играть за реальные деньги, что стало камнем преткновения для законов 50 стран. Хотя вывести деньги нельзя – они виртуальные
Фото: GamesRadar

Разработчики игры не сообщают, в каких регионах закрыт доступ к казино. Поэтому игроки начали сами составлять список всех стран, где Diamond Casino недоступно. К примеру, азартная часть Grand Theft Auto V недоступна в Беларуси, Чехии, Саудовской Аравии, Иране, Португалии, Аргентине, Израиле, Греции, Тайване, а также на Кубе и Кипре. Стоит также отметить, что в Польше доступ к режиму открыт, несмотря на официальный запрет – игрокам рекомендуют пользоваться только на свой риск.

Читайте также
Скандальная игра Grand Theft Auto V сильно подешевела

Украины в списке не оказалось, хотя у нас в стране тоже действует закон о запрете азартных игр, который распространяется и на Интернет. Скорее всего ситуация в нашей стране с игрой аналогична положению в Польше – закон запрещает, но азартный режим есть – использование на свой риск.

Другие пользователи обнаружили лазейку через VPN, которая может стать временным решением. Но в таком случае геймеры рискуют быть заблокированными разработчиком Rockstar Games за нарушение условий использования своей игрой.

Напомним, что ранее были раскрыты детальные подробности игры Grand Theft Auto 6, которая недавно была подтверждена главой Rockstar.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Модный гейминг: ТОП-7 лучших смартфонов для игр В Cyberpunk 2077 хотят добавить еще одного персонажа Голливуда Необузданная мощь: PlayStation 5 раскрыла свои возможности Microsoft представила игровую приставку нового поколения Project Scarlett
азартные игры игры видеоигры Grand Theft Auto GTA
Источник: PCWorld
Реклама

Новости партнеров

Салат огурцы по-корейски на зиму с морковью
Салат огурцы по-корейски на зиму с морковью
Хроники кукловодов: три любимых хода манипуляторов
Хроники кукловодов: три любимых хода манипуляторов
Как и чем помогают перекаты с пятки на носок
Как и чем помогают перекаты с пятки на носок
Как бег влияет на мужское здоровье?
Как бег влияет на мужское здоровье?

Популярные статьи

Сегодня, 12:11Fun

25 июля: какой сегодня праздник, приметы дня, что нельзя делать

Сегодня, 09:00Food

Как приготовить идеальное песочное тесто

Сегодня, 07:00Events

Гороскоп на сегодня по картам Таро для всех знаков зодиака

Вчера, 18:24Wellness

Лечение поджелудочной: лучшие народные средства

Вчера, 09:40Fun

Невеста в прозрачном платье повергла сеть в шок

23 июляEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

23 июляFun

23 июля: какой сегодня праздник, приметы дня, что нельзя делать

23 июляFun

Студентка два года не мыла голову шампунем: как выглядят ее волосы сейчас

23 июляFun

Появился простой тест, определяющий самых умных людей

23 июляШоу-бизнес

"Сильно ошибся": Топалов удивил признанием о свадьбе в Италии

23 июляFun

Дом за один евро: в Швейцарии распродают недвижимость

23 июляWellness

Что делать, если защемило нерв: полезные советы

23 июляFun

Заметить крайне сложно: иллюзия на фото поставила сеть в тупик

23 июляFun

Разгадана тайна загадочного черноморского артефакта

22 июляEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

22 июляШоу-бизнес

70-летняя Алла Пугачева появилась на публике в мини-шортах: фото

Новости партнеров

Медики поделились интересным фактом о помидорах
Медики поделились интересным фактом о помидорах
Ученые назвали лучший вид спорта после 40 лет
Ученые назвали лучший вид спорта после 40 лет
Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)
Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)
Мягкие пирожки на кефире с яйцом
Мягкие пирожки на кефире с яйцом
Бег для мужчин. В чем польза для сильного пола
Бег для мужчин. В чем польза для сильного пола
Ученые рассказали, как омолодить мозг на 10 лет
Ученые рассказали, как омолодить мозг на 10 лет
Вакуум живота: как накачать пресс за пару минут в день?
Вакуум живота: как накачать пресс за пару минут в день?
Як заморозити кабачки, щоб вони були як свіжі
Як заморозити кабачки, щоб вони були як свіжі
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь