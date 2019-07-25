Игру GTA V заблокировали в 50 странах из-за нарушения закона

Игроки GTA V Online не могут играть в азартные игры в обновлении Diamond Casino в более чем 50 странах мира

Обновление Diamond Casino для Grand Theft Auto V Online появилось вчера. Но игроков после запуска ждал неприятный сюрприз – они не могут поиграть в новый игровой режим, поскольку он оказался заблокированным из-за законов об азартных играх. Под запрет попали 50 стран мира.

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В режиме Diamond Casino геймерам позволено тратить реальные деньги (для покупки внутриигровых денег), которые можно потратить в казино, Rockstar Games предусмотрительно ограничила эту функцию в странах, где существуют жесткие законы об азартных играх. Многие с нетерпением ждали появление возможности сыграть в рулетку или блэкджек со всеми долларами, которые они заработали в GTA V за все эти годы. Когда геймеры попытались подключиться, они обнаружили, что для большей их части казино оказалось недоступным.

В казино можно играть за реальные деньги, что стало камнем преткновения для законов 50 стран. Хотя вывести деньги нельзя – они виртуальные Фото: GamesRadar

Разработчики игры не сообщают, в каких регионах закрыт доступ к казино. Поэтому игроки начали сами составлять список всех стран, где Diamond Casino недоступно. К примеру, азартная часть Grand Theft Auto V недоступна в Беларуси, Чехии, Саудовской Аравии, Иране, Португалии, Аргентине, Израиле, Греции, Тайване, а также на Кубе и Кипре. Стоит также отметить, что в Польше доступ к режиму открыт, несмотря на официальный запрет – игрокам рекомендуют пользоваться только на свой риск.

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Украины в списке не оказалось, хотя у нас в стране тоже действует закон о запрете азартных игр, который распространяется и на Интернет. Скорее всего ситуация в нашей стране с игрой аналогична положению в Польше – закон запрещает, но азартный режим есть – использование на свой риск.

Другие пользователи обнаружили лазейку через VPN, которая может стать временным решением. Но в таком случае геймеры рискуют быть заблокированными разработчиком Rockstar Games за нарушение условий использования своей игрой.

Напомним, что ранее были раскрыты детальные подробности игры Grand Theft Auto 6, которая недавно была подтверждена главой Rockstar.

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