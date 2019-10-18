Хаббл запечатлел детальный снимок межзвездной кометы

Снимки кометы 2I/Borisov были получены с расстояния в 418 миллионов километров

Комета 2I/Borisov приближается к Солнцу с очень высокой скоростью в 32,6 км/с Фото: NASA

Орбитальный телескоп "Хаббл" смог детально рассмотреть второй в Солнечной системе межзвездный объект – комету 2I/Borisov, обнаруженную ранее астрономом Геннадием Борисовым из Крыма. Первым межзвездным объектом был астероид Оумуамуа, обнаруженный 2 года назад.

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"В отличие от Оумуамуа, который является просто куском скалы, дрейфующей в космосе, комета 2I/Borisov является "живой", в том плане, что она активная – испаряется, оставляя за собой длинный хвост. Но для науки остается загадкой, почему эти два межзвездных объекта, пролетающие транзитом через Солнечную систему, такие разные", – прокомментировал руководитель группы "Хаббл" Дэвид Джевитт из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

Комета 2I/Borisov в черно-белом цвете Фото: NASA

Снимки были получены с расстояния в 418 миллионов километров (2,8 а.е.). Комета движется по гиперболической траектории вокруг Солнца, перигелий которой, произойдет 7 декабря. В настоящее время она приближается с очень высокой скоростью в 32,6 км/с.

У астрономов появился редкий шанс изучить 2I/Borisov во всех подробностях. Исследование состава кометы позволит понять условия и химию в далеких звездных системах. Основываясь на его нечетком внешнем виде, ученые полагают, что объект обладает центральным ледяным телом, диаметром несколько километров, которое при приближении к Солнцу тает в облаке пыли и частиц.

Сама комета достаточно однородная, окрашена в красноватый цвет, а ее морфология схожа со многими активными кометами, рожденными в Солнечной системе. Учитывая, что на данный момент 2I/Borisov приближается к Солнцу и постепенно становится ярче, в ближайшее время астрономы получат более обширный, полный и точный набор данных, который позволит раскрыть многие тайны уникального межзвездного гостя из далекой звездной системы.

Траектория полета 2I/Borisov Фото: NASA

К середине 2020 года 2I/Borisov пролетит мимо Юпитера, после чего покинет Солнечную систему навсегда. Следующие наблюдения "Хаббла" за кометой запланированы на январь 2020 года, который делает прощальные снимки межзвездной кометы.

Напомним, что ранее в Солнечной системе произошла космическая авария – комета врезалась в Солнце. А недавно на Юпитере зафиксировали таинственный взрыв невероятной мощности.

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