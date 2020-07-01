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Хакер полностью взломал PlayStation 2

Сегодня, 11:32

Использование оптического привода PlayStation 2 позволяет запускать игры и делать резервные копии без аппаратных мод-чипов

Sony PlayStation 2 в 2020 году отпраздновала свой 20-й день рождения, который состоялся 4 марта. Несмотря на то, что консоль уже давно снята с производства, в ее библиотеке все еще есть много интересных игр. Также она до сих пор востребована у ретро-геймеров, а также у энтузиастов, которые любят эксперименты со старым "железом". Один из энтузиастов смог обойти защиту DVD привода своей PlayStation 2 таким образом, что она смогла запускать нелицензионные копии игр без аппаратного вмешательства.

Раньше взлом PlayStation 2 происходил путем модификации платы игровой приставки методом впаивания мод-чипа, который позволял обходить защиту и запускать пиратские копии видеоигр. Но это, похоже, уйдет в прошлое. Хакер под псевдонимом CTurt создал программное обеспечение под названием FreeDVDBoot, которое использует DVD-плеер PS2 в качестве обхода проверок диска на подлинность на программном уровне. Модификация оборудования не требуется.

Смотрите также в сюжете о том, как в Одессе разоблачили хакеров:

CTurt начал изучать, как оптический привод игровой приставки Sony воспроизводит DVD. В конце концов он обнаружил, что аппаратное обеспечение начинает загрузку DVD, читая файл IFO диска и записывая данные в кэш. Не вдаваясь в технические подробности, которые вы можете прочитать в его блоге, CTurt создал поврежденный файл IFO, который генерирует "переполнение буфера" при чтении. По сути, он загружает файл ELF, используемый в нелицензионных копиях игр, в системный кэш, который затем записывается в основную память.

Этот метод полностью обходит защиту от копирования физического диска PS2, потому что система считает, что она готовит DVD для воспроизведения видео. CTurt утверждает, что для взлома нужно просто поставить в оптический привод игровой приставки специально подготовленный диск, который можно сформировать самому – метод выложен в свободный доступ на популярном сервисе Github.

Хитрость этого метода в том, что он универсален и подходит не только для взлома PlayStation 2, но и для PlayStation 3 и даже PlayStation 4. Все потому, что все оптические приводы, включая CD и Blu-ray, работают по одному и тому же принципу – в результате эксплойт может потенциально работать на чем угодно.

Стоит отметить, что метод FreeDVDBoot не поддерживает все DVD-приводы, используемые в линейке PlayStation 2, но хакер работает над расширением поддержки.

Напомним, что ранее Nintendo Switch Lite взломали – хакеры показали способ. А на днях Sony пообещала выплатить владельцам PlayStation 4 до 50 тысяч долларов за попытку взлома.

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Источник: TechSpot
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