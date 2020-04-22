Хакер раздал людям награбленные 25 миллионов долларов

Киберпреступник обокрал вкладчиков онлайн-сервиса dForce на миллионы долларов, а спустя два дня вернул все деньги

Необычный случай произошел с анонимным хакером, который внезапно вернул все украденные со счетов сервиса dForce 25 миллионов долларов в пересчете на криптовалюту. Основатель сервиса Миндао Янг ​​19 апреля заявил изданию Medium, что протокол сети dForce подвергся атаке – злоумышленник под псевдонимом Lendf.Me нашел брешь в безопасности и увел все цифровые активы пользователей. К сожалению, подобные случаи стали довольно распространенными в мире криптовалюты последнее время. Но дальше событие приняло довольно неожиданный поворот.

Пару дней спустя Ян сообщил, что почти все украденные средства были "возвращены" благодаря совместным усилиям правоохранительных органов, инвесторов, сообщества, членов их команды и их партнеров.

Удивительно, но хакер вернул не точную сумму, а эквивалент сворованных средств в различных типах токенов (Bicoin, Litecoin и других ценных криптовалют). Руководитель заявил, что пострадавшим возмещены все украденные средства в полной мере.

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В мире анонимной криптовалюты мошенничество и воровство процветает сплошь и рядом. Причем анонимность не позволяет обратиться за помощью, если токены кто-то украл, так как нет возможности отследить цепочку новых владельцев виртуальных денег. Однако при определенных усилиях можно найти спасательную ниточку, которая выведет к злоумышленникам.

Активы пользователей были возвращены Фото: TechSpot

Предположительно, хакер, осознав, что допустил серьезные ошибки и не замел следы, таким "жестом доброй воли" решил сгладить свою вину. Второй вариант – способ указать на серьезные проблемы с безопасностью проекта dForce, чтобы владелец побыстрее исправил ее недостатки. Истинный мотив киберпреступника остается загадкой.

Напомним, что ранее был раскрыт секрет простого взлома iPhone. Также недавно хакер украл тайны компании AMD на 100 миллионов долларов.

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