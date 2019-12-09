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Хакеры атаковали BMW и Hyundai

Хакерская группа OceanLotus участвовала в промышленном шпионаже

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:03
Атака на BMW была безуспешной
Атака на BMW была безуспешной
Фото: Unsplash

Двое крупнейших мировых производителя автомобилей стали жертвами массированной хакерской атаки. Злоумышленники хакерской группы OceanLotus проникли в сеть автоконцернов BMW и Hyundai в попытке обнаружить коммерческую тайну. Об этом сообщает Engadget.

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BMW обнаружили, что хакеры с ноября по декабрь активно собирали данные, пока им не заблокировали доступ. По словам анонимного эксперта по безопасности, несмотря на то, что злоумышленники целый месяц имели доступ к сети баварского автопроизводителя, секретных данных они не нашли, так как им не удалось обойти защиту главного центра обработки данных в Мюнхене.

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BMW отказалась комментировать атаку, заявив, что вместо этого у них есть "структуры и процессы", которые ограничивают попытки взлома и позволяют быстро восстанавливаться после вторжений. В Hyundai, в свою очередь, воздержались от комментариев.

OceanLotus, также известные как APT32 или Cobalt Kitty, существуют с 2014 года и считаются группой, поддерживаемой правительством Вьетнама. В последнее время злоумышленники нацелились на автомобильные бренды. Хотя первоначальные атаки были направлены на взлом иностранных корпораций, действующих во Вьетнаме и других странах Юго-Восточной Азии, с 2017 года группа начала преследовать автомобильную отрасль.

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В прошлый раз хакеры засветились в нападении на Toyota Australia. Спустя несколько недель Toyota Japan и Toyota Vietnam также обнаружили схожие вторжения. Сейчас автомобильные бренды Mercedes-Benz и Volkswagen изучают свои сети в поисках следов взлома.

Вьетнам недавно запустил свой собственный автозавод, основным поставщиком которого является BMW. Страна, вероятно, пытаться ускорить рост своей автомобильной промышленности путем промышленного шпионажа.

Напомним, что ранее BMW создали электромобиль, способный конкурировать с Tesla Model 3. Также ранее BMW снял рекламу в Киеве с невероятными пейзажами Подола.

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Источник: Engadget
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