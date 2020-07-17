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Хакеры пытались украсть рецепт вакцины против коронавируса

Сегодня, 12:31

Хакеры из России пытались украсть результаты британских ученых об исследовании вакцины против COVID-19

Чиновники США, Канады и Великобритании обвиняют группу хакеров в атаках на университеты, дипломатические агентства и международные организации здравоохранения. По данным Национального центра кибербезопасности Великобритании (NCSC), злоумышленники сосредоточена на получении информации, связанной с разработкой вакцин против коронавируса. Все признаки указывают на печально известную хакерскую группу APT29, также известную как Cozy Bear, которая связана с российскими спецслужбами, сообщает веб-сайт правительства Великобритании.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире существует более 160 различных коронавирусных вакцин, находящихся на разных стадиях разработки. На фоне растущей обеспокоенности по поводу доступности этих вакцин, некоторые страны, такие как Россия и Китай, по сообщениям, используют кибератаки на ключевые учреждения за рубежом для получения доступа к данным исследований.

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Агентство национальной безопасности США согласно с оценкой NCSC и подтвердило, что Cozy Bear пытается украсть интеллектуальную собственность, используя "различные инструменты и методы", от простого сканирования портов и фишинг-атак до развертывания пользовательских вредоносных программ для извлечения данных.

Великобритания и США обвинили группу хакеров Cozy Bear
Великобритания и США обвинили группу хакеров Cozy Bear
Фото: TechSpot

Великобритания публично осудила российские спецслужбы за кибератаки, отметив, что "в то время как другие преследуют свои корыстные интересы с безрассудным поведением, Великобритания и ее союзники продолжают трудную работу по поиску вакцины для защиты здоровья всего человечества".

Россия не единственная страна, которая попала под подозрение в нечестной борьбе. Еще в мае ФБР совместно с Агентством по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры Министерства внутренних дел (CISA) выдвинули аналогичные обвинения в адрес Китая, который, как сообщается, профинансировал хакерские группировки для осуществления шпионажа в отношении США и их союзников по поиску рецептов вакцины против коронавируса.

Напомним, что ранее хакеры взломали канал Минздрава о коронавирусе – чат наводнили сотни спам-сообщений. В то же время Билл Гейтс уже потратил миллиарды на вакцину против коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Источник: TechSpot
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