Хакеры взломали iPhone всего за три дня

Взлом iOS 13.5 — это еще один удар по некогда неприступной крепости безопасности для Apple

Хакеры выпустили инструмент Jailbreak ("джейлбрейк"), который позволяет взломать любой iPhone или iPad с версией от iOS 11 вплоть до iOS 13.5. Последняя версия вышла 20 мая для всех актуальных моделей. Инструмент выпустила команда хакеров Unc0ver. Команда взломщиков уверяет, что джейлбрейк стабилен, не влияет на разряд батареи iPhone и не помешает использованию сервисов Apple, таких как iMessage, iCloud и Apple Pay, сообщает Wired.

"Этот джейлбрейк просто добавляет исключения из существующих правил. Он позволяет только читать новые файлы джейлбрейка и части файловой системы, которые не содержат пользовательских данных", – заявил ведущий разработчик команды Unc0ver, известен под псевдонимом Pwn20wnd.

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Проще говоря, взлом не повлияет на защиту пользовательских данных, реализованной Apple. Сохранена и встроенная безопасность iOS, которая предотвращает доступ приложений к данным, к которым они не должны его иметь. Однако взломщики все равно предупреждают, что разблокировка iPhone производится на свой страх и риск.

Команда не раскрыла уязвимость iOS, при помощи которой так быстро был создан джейлбрейк. По мнению Pwn20wnd и независимых исследователей безопасности, Apple потребуется около двух-трех недель, чтобы исправить эксплойт.

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Jailbreak открывает iPhone различные варианты настроек, в том числе установки сторонних приложений. Apple предупреждает, что такие несанкционированные изменения приводят к уязвимостям безопасности, нестабильности и сбоям в обслуживании. Однако владельцев это не пугает, они, как правило, выбирают его для "освобождения".

Джейлбрейк айфонов имеет различные преимущества, но он также сопряжен с определенными рисками. Владельцы iPhone должны внимательно изучить, что влечет за собой подобный взлом, и пользоваться им только если им не безразличны возможные негативные последствия и они уверены в своих действиях.

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