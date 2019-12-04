Halo Reach покорила Steam: геймеры в восторге от игры

Игра Halo Reach по популярности догнала Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive

HALO: Reach набрал 80% позитивных отзывов Фото: Polygon

Вечером 3 декабря состоялся выход игры Halo: Reach для компьютеров от студии 343 Industries при поддержке Microsoft Game Studios. К удивлению разработчиков, старт в цифровом магазине Steam прошел с ошеломительным успехом – в первые несколько часов после запуска в Halo насчитывалось одновременно 160 тысяч игроков.

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Подобный интерес со стороны аудитории позволил игре занять четвертую строчку рейтинга популярности среди видеоигр в мире. Выше Halo: Reach оказались только неумирающие "титаны" игровой индустрии: Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2 и PlayerUnknown’s Battlegrounds.

Halo: Reach ворвался в топ-4 рейтинга самых популярных игр Steam Фото: Steam

Такой небывалый интерес к устаревшему проекту объясняется тем, что это порт эксклюзива с Xbox 360, который был высоко оценен критиками. Перенос на компьютеры увеличил разрешение до 4K, косметически улучшил графику, но в целом разработчики оставили прежний геймплей практически без изменений. Средняя оценка Halo: Reach составляет 80% согласно опубликованным рецензиям. Однако нашлись и недостатки: есть проблемы со звуком, отсутствие локализации и жесткая привязка к Xbox Live.

Halo: Reach в Steam Фото: Сегодня

Halo: Reach входит в состав сборника Halo: The Master Chief Collection, остальные игры из которого должны добраться до компьютеров в 2020 году. Шутеры планируют выпускать в хронологическом порядке: начиная с приквела (Reach) и заканчивая 4-й частью.

Напомним, что ранее в Steam были распродажи с огромными скидками, приуроченные к Черной пятнице. Также недавно Android получил возможность запускать любую игру с компьютера.

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