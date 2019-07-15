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Huawei без Android: опубликовано название новой операционной системы

Новая операционная система будет доступна на смартфонах уже к концу 2019 года

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:26
Huawei уже зарегистрировала некий товарный знак Harmony
Huawei уже зарегистрировала некий товарный знак Harmony
Фото: Unsplash

В марте 2019 года Huawei официально заявили, что работают над собственной операционной системой для смартфонов, которая будет использоваться вместо Android. После начала "торговой войны" с США и ряда запретов от Google и других компаний, производитель приложил все усилия для работы над своей ОС, чтобы как можно скорее выпустить ее. На выходных стало известно название проекта.

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Huawei зарегистрировала в EUIPO (Бюро интеллектуальной собственности Европейского Союза) товарный знак Harmony с описанием: мобильные операционные системы; компьютерные операционные системы; загружаемые программы операционной системы. Фигурирует также второе название – HongMeng. Вероятно, что для рынка Китая мобильная ОС будет называться HongMeng, а в Европе — Harmony.

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Новая операционная система будет доступна на некоторых смартфонах уже к концу 2019 года на территории Китая, заявил генеральный директор Huawei Юй Чэндун в интервью французскому журналу Le Point. Глобальный запуск может произойти в первом квартале 2020 года.

Однако эксперты предполагают, что Huawei может отказаться от выпуска Harmony для Евпопы и США, оставив ее только для внутреннего китайского рынка. Дело в том, что в начале июля президент США Дональд Трамп смягчил санкции против Huawei, что позволило компаниям снять запреты для Huawei, введенные ранее.

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Напомним, что ранее проект Huawei разрабатывался под название Kirin OS, а позже – IndepenOS. Также стало известно, что Google вернула Huawei поддержку Android.

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Источник: LetsGoDigital
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