Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Huawei готова отказаться от Android

Компания разрабатывает альтернативу Android – Kirin OS, и готова перейти на нее в любой момент

Евгений Опанасенко
Сегодня, 15:15
Компания разрабатывает свой аналог Android
Компания разрабатывает свой аналог Android
Фото: Pinterest

В связи с обострившимся международным давлением на Huawei, глава потребительского направления бизнеса Huawei Юй Чендун заявил, что компания в любой момент готова отказаться от Android и Windows. На первых порах это может касаться внутренних решений, но пока предпочтение отдается операционным системам от Microsoft и Google.

Впервые об альтернативе Android Huawei заговорили в прошлом году, но слухи ходили на протяжении семи лет. Вице-президент компании Брюс Ли официально признался, что Huawei давно готовят альтернативу мобильной операционной системе Google в лице собственной разработки – Kirin OS. Подробностей о проекте не раскрывалось никаких, просто был признан факт существования подобного проекта, который активно разрабатывается.

Kirin OS разрабатывается как минимум 7 лет
Kirin OS разрабатывается как минимум 7 лет
Фото: Pinterest

Судя по инсайдерской информации, Kirin OS разрабатывается на базе Linux. Если отношения Пекина и Вашингтона будут портиться и дальше (США обвиняет Huawei в краже коммерческой тайны и препятствовании правосудию, а Huawei подала в суд на правительство США), то на родном рынке Huawei вполне может начать использовать на своих смартфонах Kirin OS вместо Android.

Читайте также
Huawei показала самый тонкий в мире складываемый смартфон: фото

По мнению ряда экспертов, Kirin OS разрабатывается параллельно в качестве универсального решения для смартфонов и компьютеров, аналогично проекту Fuchsia от Google, которая заменит Android на планшетах и Chrome OS на Хромбуках.

Смоитрите сюжет о том, как один из депутатов засветился с гаджетом за 400 тысяч гривен:

Напомним, что ранее Google пообещала выпустить Android 10 на огромном количестве смартфонов. А недавно хакеры на Nintendo Switch запустили Android 10.0

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Android 10 появится на огромном количестве смартфонов Microsoft позволит запускать приложения с Android на Windows 10 В Windows 7 нашли опасную уязвимость На приставке Nintendo Switch запустили Android 10.0: видео
microsoft chrome windows android linux операционная система Huawei
Источник: ITC
Реклама

Новости партнеров

Автор
Автор "Белых роз" рассказал о жизни в нищете
5 детективных сериалов, в которые ты нырнешь с головой
5 детективных сериалов, в которые ты нырнешь с головой
Как бегать с большой грудью?
Как бегать с большой грудью?
5 модных вещей, которые убивали своих владельцев
5 модных вещей, которые убивали своих владельцев

Популярные статьи

Сегодня, 08:25Техно

Мощные смартфоны Xiaomi страдают от "позорного" брака

Сегодня, 07:35Fun

В центре украинского города вместо рекламы включилось порно

Вчера, 11:09Психология

Гороскоп на сегодня: у Козерогов напряженный день, а у Близнецов наступает время перемен

Вчера, 10:34Стиль

Вся семья в сборе: Меган Маркл и Кейт Миддлтон поразили нарядами в церкви

Вчера, 08:30Техно

Xiaomi добавила смартфонам секретную функцию

Вчера, 05:52Fun

Мужчина выиграл в лотерею 216 миллионов: что с ним стало через 14 лет

11 мартаШоу-бизнес

Регина Тодоренко в купальнике показала фигуру после родов

11 мартаТехно

Xiaomi готовит жесткие ограничения владельцам смартфонов

11 мартаFun

Студентка узнала про беременность во время схваток: она все объяснила

11 мартаFun

"Самую красивую официантку" сняли на видео

11 мартаШоу-бизнес

"Голос країни 9": Потап серьезно поссорился с Даном Баланом

11 мартаFun

Телеведущую высмеяли из-за необычного платья в прямом эфире: фото

11 мартаFun

Кит случайно проглотил мужчину и выплюнул его обратно: появилось видео

11 мартаFun

Сегодня начался Великий пост в 2019 году: правила питания

11 мартаWellness

Сегодня в Украине ожидается сильнейшая магнитная буря в марте 2019

10 мартаШоу-бизнес

Победившая рак Евгения Власова стала "мамой"

Новости партнеров

Что бойфренд Гросу думает о ее «пластике»: откровения певицы
Что бойфренд Гросу думает о ее «пластике»: откровения певицы
Внук Карбышева потребовал возбудить дело против Comedy Woman
Внук Карбышева потребовал возбудить дело против Comedy Woman
5 причин, почему нужно перестать есть кашу на завтрак
5 причин, почему нужно перестать есть кашу на завтрак
Анна Седокова: когда внесла первый взнос за ипотеку, ревели все
Анна Седокова: когда внесла первый взнос за ипотеку, ревели все
Что лечит калина в организме человека
Что лечит калина в организме человека
MONATIK опубликовал редкое фото со своими сыновьями
MONATIK опубликовал редкое фото со своими сыновьями
Срезай, не жалей: 5 коротких причёсок, которые стоит попробовать
Срезай, не жалей: 5 коротких причёсок, которые стоит попробовать
Переможниця Нацвідбору MARUV здивувала різкою зміною іміджу
Переможниця Нацвідбору MARUV здивувала різкою зміною іміджу