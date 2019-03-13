Huawei готова отказаться от Android

Компания разрабатывает альтернативу Android – Kirin OS, и готова перейти на нее в любой момент

Компания разрабатывает свой аналог Android Фото: Pinterest

В связи с обострившимся международным давлением на Huawei, глава потребительского направления бизнеса Huawei Юй Чендун заявил, что компания в любой момент готова отказаться от Android и Windows. На первых порах это может касаться внутренних решений, но пока предпочтение отдается операционным системам от Microsoft и Google.

Впервые об альтернативе Android Huawei заговорили в прошлом году, но слухи ходили на протяжении семи лет. Вице-президент компании Брюс Ли официально признался, что Huawei давно готовят альтернативу мобильной операционной системе Google в лице собственной разработки – Kirin OS. Подробностей о проекте не раскрывалось никаких, просто был признан факт существования подобного проекта, который активно разрабатывается.

Kirin OS разрабатывается как минимум 7 лет Фото: Pinterest

Судя по инсайдерской информации, Kirin OS разрабатывается на базе Linux. Если отношения Пекина и Вашингтона будут портиться и дальше (США обвиняет Huawei в краже коммерческой тайны и препятствовании правосудию, а Huawei подала в суд на правительство США), то на родном рынке Huawei вполне может начать использовать на своих смартфонах Kirin OS вместо Android.

Читайте также Huawei показала самый тонкий в мире складываемый смартфон: фото

По мнению ряда экспертов, Kirin OS разрабатывается параллельно в качестве универсального решения для смартфонов и компьютеров, аналогично проекту Fuchsia от Google, которая заменит Android на планшетах и Chrome OS на Хромбуках.

Смоитрите сюжет о том, как один из депутатов засветился с гаджетом за 400 тысяч гривен:

Напомним, что ранее Google пообещала выпустить Android 10 на огромном количестве смартфонов. А недавно хакеры на Nintendo Switch запустили Android 10.0.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram