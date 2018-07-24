Huawei готовит мощнейший процессор для смартфонов

Смартфоны Huawei вскоре обгонят по скорости самый мощный флагман Samsung

HiSilicon Kirin 980 получит самый мощный GPU

Смартфоны Huawei вскоре обгонят по скорости самый мощный флагман Samsung, благодаря использованию собственной однокристальной системы — HiSilicon Kirin 980. Процессор получит 8 ядер с рабочей тактовой частотой 2,8 ГГц – будет содержать 4 ядра ARM Cortex-A77 и 4 ARM Cortex-A55, сообщает ресурс Chip.de.

Kirin 980 также будет первым процессором компании Huawei со встроенным графическим ядром собственной разработки.

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Встроенный графический процессор будет мощнее в 1,5 раза самого производительного GPU Adreno 630 от Qaulcomm, использующийся в топовом процессоре компании – Snapdragon 845.

Kirin 980 также получит нейронный процессор второго поколения, что позволит оснастить смартфоны на основе данной системы более продвинутыми функциями с применением искусственного интеллекта.

Напомним, что из-за мощного процессора MacBook Pro 2018 дико перегревается.