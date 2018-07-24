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Huawei готовит мощнейший процессор для смартфонов

Смартфоны Huawei вскоре обгонят по скорости самый мощный флагман Samsung

Евгений Опанасенко
Вчера, 07:58
HiSilicon Kirin 980 получит самый мощный GPU
HiSilicon Kirin 980 получит самый мощный GPU

Смартфоны Huawei вскоре обгонят по скорости самый мощный флагман Samsung, благодаря использованию собственной однокристальной системы — HiSilicon Kirin 980. Процессор получит 8 ядер с рабочей тактовой частотой 2,8 ГГц – будет содержать 4 ядра ARM Cortex-A77 и 4 ARM Cortex-A55, сообщает ресурс Chip.de.

Kirin 980 также будет первым процессором компании Huawei со встроенным графическим ядром собственной разработки.

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Встроенный графический процессор будет мощнее в 1,5 раза самого производительного GPU Adreno 630 от Qaulcomm, использующийся в топовом процессоре компании – Snapdragon 845.

Kirin 980 также получит нейронный процессор второго поколения, что позволит оснастить смартфоны на основе данной системы более продвинутыми функциями с применением искусственного интеллекта.

Напомним, что из-за мощного процессора MacBook Pro 2018 дико перегревается.

 

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