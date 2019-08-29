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Huawei Mate 30 не сможет запускать приложения от Google

Новому смартфону от Huawei запретили использовать приложения и сервисы Google

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:25
Huawei получила мощный удар от Google
Huawei получила мощный удар от Google
Фото: Unsplash

Huawei может столкнуться с серьезными проблемами при выпуске своего следующего флагманского смартфона Mate 30. Как сообщает Reuters, новинка от Huawei не сможет запускать приложения и сервисы Google из-за того, что в США запретила американским компаниям – в том числе Google – вести дела с китайской телекоммуникационной фирмой.

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Это означает, что Mate 30, а также другие грядущие устройства, будут обладать серьезными ограничениями на момент запуска в продажу. Смартфоны Huawei по-прежнему будут использовать Android, который по своей сути является открытым программным обеспечением с открытым исходным кодом. Но Google подтвердил изданию The Verge, что Mate 30 и Mate 30 Pro, которые, по слухам, будут представлены 18 сентября, не смогут поставляться с предустановленными приложениями и службами Google на борту, что может поставить китайского производителя в невыгодное положение.

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В мае Huawei получила трехмесячную отсрочку от Министерства торговли США, чтобы производитель смог предпринять действия, "необходимые для предоставления услуг и поддержки, включая обновление программного обеспечения для существующих телефонов Huawei, выпущенных до 16 мая 2019 года". Второе 90-дневное продление было предоставлено на прошлой неделе и должно закончиться 19 ноября, но это касается только ранее выпущенных мобильных устройств. Mate 30 не попадают под эту категорию, поэтому по закону новые смартфоны должны поставляться без сервисов Google из-за наложенных санкций.

Приложения и сервисы Google, включая магазин приложений Google Play, считаются ключевой частью Android как операционной системы. Получатеся, пользователи не смогут установить новых приложений через Google Play, не смогут посмотреть почту через приложение Gmail и даже банально воспользоваться поиском.

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Единственная реальная история успеха для Android без сервисов Google — это недорогие планшеты Fire от Amazon. Однако Mate 30 является флагманским устройством, предназначенным для конкуренции с такими смартфонами, как Galaxy Note 10 Plus, iPhone XS и OnePlus 7 Pro.

Huawei активно работает над собственной альтернативой Play Store с 2018 года в качестве страховки на случай непредвиденной ситуации. Также компания недавно представила собственную мобильную операционную систему HarmonyOS, которая пока не готова использоваться в смартфонах.

Напомним, что ранее мощный процессор от Huawei превзошел все ожидания. Также недавно Huawei рассказала, как изменится мир к 2025 году, опубликовав ТОП-10 технологических предсказаний.

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Источник: The Verge
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