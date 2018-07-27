Huawei намерены обогнать Samsung
Первый гибкий складываемый телефон может быть выпущен уже в начале 2019 года
Китайская компания Huawei, третий по величине производитель смартфонов в мире, планирует первой в мире выпустить гибкий складывающийся смартфон, опередив Samsung, сообщает Mashable, ссылаясь на ресурс Nikkei Asian Review.
Первый гибкий складываемый телефон Huawei может быть выпущен уже в начале 2019 года. Гибкость смартфону обеспечит специальный гнущийся OLED-дисплей, разработанный китайской технологической группой BOE.
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Несмотря на то, что технология экрана BOE будет уступать Samsung, это, по-видимому, не останавливает Huawei – они намерены стать новаторами в технологии гибких смартфонов, обогнав Samsung.
Суд по отчету Wall Street Journal о планах Samsung по созданию своего складывающегося сматфона, который, как ожидается, будет выпущен в 2019 году, гибкий телефон Huawei может быть выпущен лишь ограниченным тиражом до 30 тыс. единиц.
Ограниченное количество запланированных моделей указывает на то, что Huawei не стремится потеснить свои флагманские Android-смартфоны. Скорее всего в компании надеются, что на волне популярности Huawei заберут на себя первых пользователей, нацеленных приобрести складываемый телефон.
В отчете также говорится, что складной телефон Samsung будет недолговечным: ресурс гибкого экрана ограничен 20 тыс. сгибаний. Кроме того, цена такого смартфона оценивается в 1500-2000 долларов, что делает его недоступным для большинства покупателей, а лишь нишевым устройством.
Напомним, что ранее владельцам Huawei закрыли доступ к приложению в Google Play, а также в компании случайно рассекретили название нового Android.