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Huawei объявила о замене Android на своих смартфонах

Сегодня, 19:51

Операционная система Harmony OS от Huawei будет поддерживать практически любые гаджеты с 2021 года

Huawei Technologies планирует выпустить свою полноценную операционную систему Harmony OS. Она рассматривается как наилучший вариант компании для замены мобильной операционной системы Android от Google. Переход с Android на Harmony OS состоится в 2021 году – об этом сообщает Reuters.

Добавление Huawei в санкционный список организаций в США в мае 2019 года запретило Google предоставлять техническую поддержку для новых моделей телефонов Huawei с использованием Android, а также со стороны сервисов Google Mobile Services (GMS). Тогда, спустя непродолжительное время, китайский техногигант анонсировал собственную операционную систему с прицелом на широкий пласт устройств — Harmony OS.

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Huawei заявила, что с момента анонса Harmony OS обзавелась множеством улучшений и нововведений и недавно перешла в итерацию 2.0. Сейчас в планах китайского гиганта открыть для разработчиков публичную бета-версию в декабре 2020 года, чтобы они подготовили свои приложения к полноценному запуску.

Harmony OS будет работать на огромном количестве устройств: от смартфонов до смарт-часов
Harmony OS будет работать на огромном количестве устройств: от смартфонов до смарт-часов
Фото: Reuters

Операционная система от Huawei будет поддерживать практически любые гаджеты, которые оснащаются от 124 МБ оперативной памяти и от 4 ГБ памяти постоянной. При этом разработчики смогут написать одно-единственное приложение как под носимую электронику, так и под телевизоры, автомобили и т.д. — HarmonyOS 2.0 сама будет определять, на каком именно девайсе запускается та или иная программа, в связи с чем будет подгонять интерфейс под устройство.

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Еще одной интересной особенностью показанного обновления является разграничение уровней доступа внутри системы. Так, если у часов нет NFC-модуля, то их Bluetooth-соединение со смартфоном не получится использовать для получения доступа к Huawei Pay. Таким образом, разработка китайского гиганта вполне корректно учитывает возможности устройства и "разрешает" ему только то, что нужно для его работы, а не все подряд.

Напомним, что ранее Honor 9X стал последним смартфоном Huawei на полноценном Android. В то же время в Украине стартуют продажи самого дорогого смартфона в мире Huawei Mate X.

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Google Android смартфоны операционная система Huawei
Источник: Reuters
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