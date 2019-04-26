Huawei опередила Apple в битве за мировой рынок

По количеству проданных смартфонов Huawei обогнала Apple в 2019 году

Huawei в 2019 году продала больше смартфонов, чем Apple Фото: Android Authority

Китайский производитель смартфонов Huawei обогнал Apple по количеству проданных смартфонов. Об этом заявила аналитическая компания OTR Global, которая огласила отчеты о продажах за I квартал 2019 года, сообщает GizmoChina.

За указанный период Huawei удалось реализовать 59 миллионов смартфонов – это на 50% больше, чем в первом квартале прошлого года. Между тем Apple, по предварительной оценке, продала от 37 до 42 миллионов смартфонов, хотя аналитики с Wall Street ожидали от нее как минимум 40-50 миллионов продаж.

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По мнению OTR Global, продажи Huawei могли стать еще более успешными, если бы власти США не запретили сотовым операторам продавать смартфоны этой компании, а госкомпаниям и военным —вовсе покупать их под страхом китайского шпионажа.

В ближайшие дни Apple выпустит финансовый отчет за первый квартал 2019 года, однако там, скорее всего, не будут раскрыты количественные показатели продажи устройств. С недавних пор компания засекретила эти сведения.

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Напомним, что на католическую Пасху сотрудник Huawei случайно потерял прототип секретного смартфона. Также недавно эксперты спрогнозировали обвал цен на смартфоны.

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