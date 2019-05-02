Huawei оснастит телевизоры прорывной технологией

Телевизор Huawei получит встроенный 5G модем, который будет быстрее домашнего Wi-Fi

Выход прорывного телевизора запланирован на конец 2019 года Фото: Pixabay

Технологический гигант Huawei планирует выйти на рынок телевидения с прорывной технологией, которая едва появилась на рынке. Инсайдеры, знакомые с планами компании, сообщают, что первый телевизор компании будет обладать разрешением 8K и оснащаться встроенным модулем беспроводной связи 5G, сообщает Asian Review.

Идея состоит в том, что пользователи смогут подключаться к скоростным сетям 5G для загрузки контента в высоком разрешении гораздо быстрее, чем по своей домашней широкополосной сети частотного диапазона 5 ГГц, а также быстрее, чем по гигабитной LAN сети. Более того, размеры телевизора позволяют оснастить его хорошей системой охлаждения, поскольку модемы 5-го поколения в новых смартфонах, вроде Huawei Mate X, создают из-за этого дополнительные проблемы с перегревом.

Читайте также Телевизоры со Smart TV впервые получили антивирус

Телевизор Huawei, оборудованный 5G модулем, может также служить в качестве маршрутизатора для других устройств в доме, полностью устраняя необходимость в традиционных Wi-Fi роутерах. Выход прорывного телевизора запланирован на конец 2019 года. Прочие технические характеристики и цена пока держатся в секрете.

Huawei добавит 5G модемы в телевизоры Фото: TechSpot

Стоит также отметить, что по данным исследовательской компании IHS Markit, поставки телевизоров 8K достигнут в этом году 430 тысяч, а к концу 2020 года – более 2 миллионов. Комплект со встроенным модемом 5G может значительно увеличить продажи, если, конечно, цена будет достаточно привлекательна.

Читайте также Чудовищный размер: Sony представила гигантский 16K телевизор

Смотрите также в сюжете о том, чем поражает японское телевидение:

Напомним, что ранее Huawei обошла Apple в мировом рейтинге продаж смартфонов. В свою очередь Samusng научила телевизоры менять ориентацию.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram