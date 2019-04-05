Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua
PR

Huawei P30 с невероятной камерой, снимающей ночью как днем, уже в Цитрусе

В Цитрусе стартуют продажи Huawei P30 — смартфона с невероятной камерой, снимающей ночью как днем и оснащенной фантастическим зумом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:09

Флагманский смартфон Huawei 2019 года обещает стать значимым событием на рынке благодаря новым возможностям камеры, которые недоступны моделям конкурентов. Производитель говорит, что этот смартфон переписывает правила, с чем согласны все, кто видел на какие снимки способна камера Huawei P30. В это невозможно поверить, но она действительно способна снимать в полной темноте. А благодаря 40-мегапиксельной матрице и новой перископической конструкции телеобъектива – обеспечивать 10-кратный зум, который с учетом цифровой обработки способен достигать фантастических результатов с 50-кратным приближением!

Huawei P30 Pro: самое важное

Huawei P30 Pro — смартфон с диагональю OLED-экрана 6.47 дюймов и соотношением сторон 19.5:9. В нем установлены три камеры со светосильной оптикой Leica с матрицами на 40, 20 и 8 мегапикселей и еще одна — для оценки глубины сцены и размытия фона. Благодаря дополнительным объективам Huawei P30 сможет делать снимки с 10-кратным гибридным зумом и получать отличные фотографии при съемки в полной темноте! Сканер отпечатков пальцев новинки размещен под поверхностью дисплея, а вместо разговорного динамика используется технология акустического экрана. Смартфон поддерживает беспроводную зарядку и сам может работать беспроводной зарядной станцией, заряжая другие устройства. Huawei P30 Pro получил защиту от проникновения пыли и воды, позволяющую выдерживать погружение в воду на глубину до 2 метров на протяжении 30 минут. Помимо стандартного черного цвета корпуса смартфон можно будет купить в одном из двух вариантов новой градиентной палитры — Aurora Blue и Breathing Crystal.

Цена: от 27 999 гривен
https://www.citrus.ua/smartfony/p30-pro-6128gb-breathing-crystal-huawei-642322.html

Huawei P30: самое важное

Huawei P30 — смартфон с диагональю экрана 6.1 дюйма, сохраняющий все преимущества старшей версии: тройная камера с различным фокусным расстоянием и оптикой Leica, новейший процессор Kirin 980, сканер отпечатков пальцев под поверхностью дисплея, акустический экран и пылевлагозащиту по классу IP68. Новый перископический телеобъектив поддерживает 10-кратное гибридное приближение, а вторую SIM-карту можно будет заменить на карту памяти формата NM (nanoSD) совпадающую по размерам с SIM-картой. Huawei P30 поддерживает быструю зарядку и доступен в черном цвете корпуса и градиентных вариантах Aurora Blue и Breathing Crystal.

Цена: 22 999 гривен
https://www.citrus.ua/smartfony/p30-6128gb-breathing-crystal-huawei-642312.html

О Цитрусе

"Цитрус" — национальная сеть магазинов гаджетов и инновационных технологий, имеет статус Apple Authorized Reseller, а также является лидером по продаже техники Apple в Украине и работает с 2000 года. Сегодня "Цитрус" — это ведущий интернет-магазин citrus.ua и сеть из 51 магазина, работающего в уникальном для Украины формате инновационных развлекательных центров с открытым доступом к товарам, интерактивными зонами виртуальной реальности, электротранспорта, устройств умного дома. "Цитрус" развивает собственную сеть авторизированных сервисных центров и пунктов проката электротранспорта, а также не имеющих аналогов образовательных пространств "ЦеХАБ" и "Цитрус Академия" во флагманских магазинах сети.

Website: www.citrus.ua
Facebook: www.facebook.com/citrus.ua
Instagram: https://www.instagram.com/citrus_ua/
Информационный видеоблог про технику и аксессуары "Гаджетариум"

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

смартфон Цитрус Huawei Huawei P30
Реклама

Новости партнеров

Наталья Рудова: «Я не могу встать с кровати»
Наталья Рудова: «Я не могу встать с кровати»
Глухота, работа не за деньги: о чем молчал Игорь Крутой
Глухота, работа не за деньги: о чем молчал Игорь Крутой
Будем помнить: три самых любимых всеми клипа Юлии Началовой
Будем помнить: три самых любимых всеми клипа Юлии Началовой
Мария Кожевникова:
Мария Кожевникова: "Главное, что ребенок Саши Савельевой жив"

Популярные статьи

Сегодня, 12:35Техно

Прототип ЗАЗ Ланос 2020 засветился на фото

Сегодня, 12:34Шоу-бизнес

Известный украинский певец попал в серьезное ДТП: подробности

Сегодня, 10:42Психология

Новолуние 5 апреля 2019: что нельзя делать в этот день

Сегодня, 08:56Fun

Семья выгребла мусор из машины и разбогатела

Сегодня, 08:40Fun

Как отбелить зубы за одну минуту: видео

Сегодня, 06:54Техно

Microsoft предрекает "смерть" компьютерам c Windows

Вчера, 19:34Шоу-бизнес

ТОП-13 настоящих имен голливудских звезд

Вчера, 15:20Fun

4 апреля: какой сегодня праздник и что нельзя делать

Вчера, 14:07Fun

Учительницу математики уволили из-за "голого фото" в переписке

Вчера, 11:06Шоу-бизнес

MARUV выступила на юбилее Иосифа Пригожина

Вчера, 09:00Шоу-бизнес

Олег Винник прокомментировал слухи о своей ориентации

Вчера, 08:33Техно

Android 9.0 Pie оказалась худшей мобильной ОС

Вчера, 08:23Fun

Молодая мать узнала о беременности во время родов

Вчера, 05:08Психология

Гороскоп на сегодня: Тельцы могут смело браться за новое дело, а Близнецы дополнительно заработают

3 апреляFun

3 апреля: какой сегодня праздник и что нельзя делать

3 апреляТехно

Google навсегда закрыла социальную сеть Google+

Новости партнеров

Как первый муж Юлии Началовой прокомментировал смерть певицы
Как первый муж Юлии Началовой прокомментировал смерть певицы
5 самых подозрительных и загадочных смертей в шоу-бизнесе
5 самых подозрительных и загадочных смертей в шоу-бизнесе
Дмитрий Харатьян огорчил фанатов изменившейся внешностью
Дмитрий Харатьян огорчил фанатов изменившейся внешностью
Панайотов разговаривал с Началовой за несколько часов до комы
Панайотов разговаривал с Началовой за несколько часов до комы
Сын Вадима Андреева:
Сын Вадима Андреева: "Жену будут судить"
Красуня, яку бив найдорожчий новачок Баварії. Фото
Красуня, яку бив найдорожчий новачок Баварії. Фото
Агуеро почав зустрічатися з дочкою колишнього футболіста
Агуеро почав зустрічатися з дочкою колишнього футболіста
Любовь Успенскую поймали на обмане
Любовь Успенскую поймали на обмане