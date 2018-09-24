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Huawei поиздевалась над очередью за iPhone XS

Сотрудники китайской компании раздавали фанатам iPhone повербанки

Евгений Опанасенко
Сегодня, 17:53
Huawei придумали, как сделать рекламу себя и высмеять фанатов Apple. Фото: AndroidInsider.ru
Huawei придумали, как сделать рекламу себя и высмеять фанатов Apple. Фото: AndroidInsider.ru

Перед стартом продаж Apple iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max в Сингапуре традиционно собралась огромная очередь из фанатов, которые жаждут первыми заполучить желанный гаджет. Этим воспользовалась компания Huawei, которая знатно потроллила будущих владельцев смартфонов.

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Huawei раздали фанатам Apple павербанки
Фото: 9to5google.com

Всем, кто находился в очереди за iPhone20 сентября, Huawei раздали бесплатные внешние зарядные устройства. На каждой упаковке была нанесена надпись: "Это внешняя зарядка. Она вам необходима сейчас. Сделано Huawei".

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Те самые павербанки емкостью 10000 мАч
Фото: androidcentral.com

Эта рекламная акция была тонким намеком на то, что iPhone очень мало работает без подзарядки из-за слабого аккумулятора. Более того, сотрудники Huawei раздавали новые зарядки SuperCharge емкостью 10000 мАч – вот такой щедрый подарок.

Напомним, что ранее Huawei сбросила компанию Apple с позиции лидера по количеству проданных смартфонов по миру.

Huawei также не останавливается и собирается выпустить революционный смартфон раньше Samsung, а также готовит мощнейший процессор для смартфонов.

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Источник: Android Police
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