Huawei поиздевалась над очередью за iPhone XS

Сотрудники китайской компании раздавали фанатам iPhone повербанки

Huawei придумали, как сделать рекламу себя и высмеять фанатов Apple. Фото: AndroidInsider.ru

Перед стартом продаж Apple iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max в Сингапуре традиционно собралась огромная очередь из фанатов, которые жаждут первыми заполучить желанный гаджет. Этим воспользовалась компания Huawei, которая знатно потроллила будущих владельцев смартфонов.

Huawei раздали фанатам Apple павербанки Фото: 9to5google.com

Всем, кто находился в очереди за iPhone20 сентября, Huawei раздали бесплатные внешние зарядные устройства. На каждой упаковке была нанесена надпись: "Это внешняя зарядка. Она вам необходима сейчас. Сделано Huawei".

Те самые павербанки емкостью 10000 мАч Фото: androidcentral.com

Эта рекламная акция была тонким намеком на то, что iPhone очень мало работает без подзарядки из-за слабого аккумулятора. Более того, сотрудники Huawei раздавали новые зарядки SuperCharge емкостью 10000 мАч – вот такой щедрый подарок.

Напомним, что ранее Huawei сбросила компанию Apple с позиции лидера по количеству проданных смартфонов по миру.

Huawei также не останавливается и собирается выпустить революционный смартфон раньше Samsung, а также готовит мощнейший процессор для смартфонов.