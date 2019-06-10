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Huawei показала фото "убийцы" Android для смартфонов

Новая операционная система от Huawei будет представлена публике под названием Oak OS

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:26
Huawei переведут на Oak OS в 2020 году
Huawei переведут на Oak OS в 2020 году
Фото: Unsplash

В связи с недавними санкциями от правительства США, Huawei вынудили отказаться от Android. Китайский производитель давно разрабатывает собственный ответ Google, и вскоре готов перейти на "отечественную" операционную систему, ранее известную под названиями KirinOS или Ark OS.

Смотрите также в сюжете о том, как смартфоны следят за нами:

Ресурс Huawei Central предоставил несколько изображений того, как выглядит мобильная ОС Huawei для смартфонов. В то же время источник из Global Times уточнил название "убийцы Android" – он будет представлен публике под названием Oak OS.

Внешне Oak OS от Huawei напоминает Android
Внешне Oak OS от Huawei напоминает Android
Фото: iguides.ru

Как отмечает Huawei Central, пользователям не придется заново привыкать к новому окружению – внешне мобильная операционная система выглядит мало отличимой от привычного Android. Тем не менее, в ее основе лежит ядро не Android, а сильно переработанный Linux под мобильные экраны.

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По мнению источника, в этом году Huawei начнет продажи новинок на Oak OS, а в 2020 году переведет на эту мобильную ОС все мобильные устройства собственного производства, включая суббренд Honor.

Напомним, что ранее смартфоны Huawei отказывались собирать на заводах Foxconn. Также ранее Huawei хотели оставить без Windows и Microsoft начала изымать продукцию Huawei из продажи.

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Android смартфоны операционная система Huawei
Источник: iguides.ru
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