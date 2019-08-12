Huawei показала первый гаджет на "убийце" Android

Huawei представила первое устройство, которое будет работать на HarmonyOS

Смарт-телевизор Honor Vision будет продаваться только в Китае Фото: GizmoChina

На прошлой неделе Huawei представила ранее секретную разработку в ответ на санкции США – собственную мобильную операционную систему HarmonyOS, которая должна будет со временем заменить Android. Позднее принадлежащий Huawei суббренд Honor представил первое устройство, которое будет работать на HarmonyOS — смарт-телевизор Honor Vision.

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Honor Vision получил 55-дюймовую UHD-матрицу с углом обзора 178 градусов, яркостью 400 нит и 87-процентным охватом цветового пространства NTSC, а также поддержкой HDR10. Это один из самых безрамочных телевизоров на рынке — с экраном размером в 94% от полезной площади лицевой панели. Толщина новинки в самом тонком месте — 6,9 мм.

Для видеосвязи и распознавания владельца в телевизоре предусмотрена встроенная Full HD-камера, которая выдвигается из верхней рамки. Есть режим беспроводного подключения к смартфону, в котором можно принимать звонки через Honor Vision, а также транслировать контент с экрана телефона на телевизор с минимальной задержкой — работает с фото, видео и играми. Также смартфон можно использовать в роли пульта управления с удобной клавиатурой и поддержкой голосовых команд.

Honor Vision Фото: GizmoChina

Honor Vision работает на базе специально разработанного чипсета Honghu 818: 2 ядра Cortex-A73, 2 ядра Cortex-A53 и 4-ядерный графический ускоритель Mali-G51. Уникальная функция чипа — анализ изображения, на основе которого подбираются наиболее оптимальные настройки яркости, цветности и насыщенности, а также снижаются помехи и увеличивается контрастность. Чип способен в режиме реального времени обрабатывать видеопоток с разрешением 8K при 30 Гц или 4K при 120 Гц.

Honor Vision Фото: GSMarena

Мощности процессора хватает также для работы технологий искусственного интеллекта и запуска игр из встроенного магазина приложений. Еще телевизор умеет работать с устройствами умного дома, позволяя через специальное ПО управлять светом, датчиками и другими элементами — работает в том числе при управлении смартфоном.

Покупать продвинутую аудиосистему в дополнение к телевизору необязательно: он оснащен шестью динамиками мощностью 10 Вт каждый и поддерживает Dolby Atmos. Из других полезных дополнений: поддержка конвертация HD-видео в 4K, технологии MEMC (повышает плавность выводимой картинки) и Bluetooth 5.0 Hi-Res Wireless Audio. Honor Vision будет продаваться в Китае в двух вариантах: Vision и Vision Pro, отличаются объемом встроенной памяти. Стоимость — 3799 и 4799 юаней (13,5 и 17 тысяч гривен) соответственно.

Напомним, что ранее Xiaomi научилась отключать рекламу в телевизорах. Также недавно был представлен новый стандарт для телевизоров и мониторов, который превзошел HDMI.

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