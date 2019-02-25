Huawei показала самый тонкий в мире складываемый смартфон: фото

Смартфон от Huawei использует альтернативный подход к реализации складываемого корпуса

Huawei сделала конструкцию смартфона складываемой несимметрично Фото: GSMarena

В преддверии начала международной выставки MWC 2019, китайская компания Huawei провела отдельное мероприятие, на котором представила свой ответ гибкому Samsung Galaxy Fold – собственный складываемый смартфон Huawei Mate X. Новинка получилась тоньше по корпусу, больше по размерам и гораздо дороже своего южнокорейского конкурента.

Huawei и Samsung использовали разные способы создания гибкого смартфона. Тогда как Samsung использует два дисплея, где большой раскрывается изнутри, Huawei пошли по пути использования одной большой 8-дюймовой внешней OLED панели с разрешением 2480×2200 пикселей, а в сложенном состоянии устройство "превращается" в 6,6-дюймовый смартфон с одной стороны (2480×1148 пикселей), а с другой – 6,38-дюймовый с разрешением 2480х892 пикселей.

Huawei Mate X в разложенном и сложенном состояниях Фото: CNET

Уменьшение экрана с обратной стороны потребовалось для размещения тройной фотокамеры Leica, которая также используется в качестве селфи-камеры. Для подобной реализации, Huawei сделала конструкцию смартфона складываемой несимметрично с выступом с левой стороны, где размещены фотосенсоры и вспышка.

Фотокамера Huawei Mate X Фото: GSMarena

Huawei утверждает, что Mate X является самым тонким в мире сгибаемым смартфоном, его толщина в сложенном состоянии составляет всего 11 мм. При этом его противоположные грани в закрытом состоянии располагаются параллельно друг другу, чего не наблюдается у другого конкурента. В разложенном состоянии толщина корпуса устройства составляет всего 5,4 мм, но с небольшой оговоркой – с левой стороны остается выступ под камеру и другие компоненты.

Сравнение толщины двух смартфонов Фото: ITC

Тонкий 11 мм профиль Huawei Mate X Фото: CNET

Аппаратные характеристики Huawei не раскрывает, однако поведала о емкости аккумулятора Mate X – 4500 мАч. Аппарат поддерживает технологию быстрой зарядки SuperCharge с передачей 55 Вт энергии, что делает Huawei Mate X самым быстро заряжающимся смартфоном: за 30 минут устройство восполняет 85% заряда батареи.

Размеры смартфонов Фото: GSMArena

Среди прочих особенностей новинки называют поддержку связи 5G. Для этого в устройство интегрирован собственный модем Huawei Baolong 5000. Как уверяет производитель, это самый быстрый 5G-смартфон в мире, правда на практике это проверить пока не получится – технология еще не запущена.

Толщина Huawei Mate X в разложенном состоянии составляет 5,4 мм Фото: GSMarena

Сроки начала продаж складного смартфона Huawei Mate X называются лишь примерно – середина 2019 года. Предварительная цена устройства составляет 2600 долларов.

Зависимость от смартфона может вызвать психологические проблемы:

Напомним, что ранее южнокорейский производитель LG представил необычный смартфон с двумя экранами. А Google, в свою очередь, разрабатывает смартфон-конструктор.

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