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Huawei представила смартфоны P30 и P30 Pro с мощнейшими камерами

Компания Huawei провела презентацию двух флагманских смартфонов — P30 и P30 Pro

Евгений Опанасенко
Сегодня, 06:25
Продажи Huawei P30 и P30 Pro начнутся 5 апреля 2019 года
Продажи Huawei P30 и P30 Pro начнутся 5 апреля 2019 года
Фото: The Verge

На специальном мероприятии в Париже компания Huawei официально презентовала свои главные флагманы 2019 года – смартфоны P30 и P30 Pro. Оба устройства выполнены в узнаваемом дизайне прошлогодних моделей P20.

Huawei P30 и P30 Pro
Huawei P30 и P30 Pro
Фото: The Verge

Huawei P30

"Младшая" модель P30 обладает более скромными характеристиками, по сравнению с моделью Pro. Производитель оснастил мобильный аппарат плоским 6,1-дюймовым OLED-экраном разрешением 2340×1080 пикселей и минимальными рамками. Вместо ожидаемого процессора HiSilicon Kirin 990 производитель использовал прошлогодний Kirin 980 с двойным нейромодулем с 6-8 ГБ оперативной памяти и батареей емкостью 3650 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

Huawei P30 получил тройной фотомодуль
Huawei P30 получил тройной фотомодуль
Фото: Android Authority

Фотокамеру составляет три фотосенсора Leica: 40 МП (широкоугольный объектив, диафрагма f/1.8) + 16 Мп (ультраширокий объектив, диафрагма f/2.2) + 8 Мп (телеобъектив, диафрагма f/2.4). В камере предусмотрен 3-кратный оптический и 5-кратный гибридный зум. Фронтальная камера 32-мегапиксельная, она установлена в небольшой полукруглый вырез в экране. В отличие от P30 Pro, у P30 есть в наличии 3,5-мм выход под наушники, но нет защиты от воды (IP58).

Huawei P30 получил 6,1-дюймовый OLED-экран
Huawei P30 получил 6,1-дюймовый OLED-экран
Фото: ixbt.com

Всего у Huawei P30 четыре различные конфигурации памяти: 6/128 ГБ, 8/64 ГБ, 8/128 ГБ и 8/256 ГБ. Но в Украину Huawei P30 будет поставляться в единственном варианте с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флэш-памяти. Плюс к этому поддерживаются карточки памяти nanoSD объемом до 256 ГБ, но придется пожертвовать вторым слотом для SIM-карты.

Huawei P30 Pro

Huawei P30 Pro оснащен побогаче. В про-версии используется изогнутый по бокам OLED-экран диагональю 6,47 дюйма с разрешением 2340×1080 пикселей и минимальными рамками. Процессор такой же Kirin 980 с 8 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ флэш-накопителя со слотом для карты памяти (nanoSD) и аккумулятор емкостью 4200 мАч с поддержкой быстрой зарядки (до 70% за полчаса) и беспроводной зарядки стандарта Qi.

OLED-экран c диагональю 6,47 дюймов
OLED-экран c диагональю 6,47 дюймов
Фото: The Verge

Также поддерживается обратная беспроводная зарядка, благодаря которой от смартфона можно заряжать другие гаджеты, в том числе смарт-часы, беспроводные мышки и наушники.

Беспроводная зарядка для гаджетов встроенная в смартфон
Беспроводная зарядка для гаджетов встроенная в смартфон
Фото: Android Authority

Корпус P30 Pro защищен от воды и пыли по стандарту IP68. Сканер отпечатков пальцев и разговорный динамик установлены в экран. Аналогового акустического выхода нет, музыку предлагается слушать через переходник или Bluetooth. Вариантов цветового оформления всего четыре: Black, Breathing Crystal, Aurora и Pearl White

Возможности фотокамеры P30 Pro

Фотокамера P30 Pro оснащена аж четырьмя модулями: 40 МП (широкоугольный объектив, диафрагма f/1.6) + 20 Мп (ультраширокий объектив, диафрагма f/2.2) + 8 Мп (телеобъектив, диафрагма f/3.4) + ToF-камера для захвата информации о глубине объектов на изображении. В камере предусмотрен 5-кратный оптический, 10-кратный гибридный и 50-кратный цифровой зум. Фронтальная камера 32-мегапиксельная, она установлена в небольшой полукруглый вырез в экране.

Фотокамеры Huawei P30 Pro
Фотокамеры Huawei P30 Pro
Фото: The Verge

В сенсоре камеры вместо популярных пикселей RGB используется матрица RYYB с двойными желтыми пикселями. Благодаря этому захватывается на 40% больше света, а фотографии и видео, снятые в условиях слабой освещенности, получаются более качественными.

Фото с официальной презентации в Париже

Возможности ToF-модуля в настоящее время не задействованы в смартфоне в полной мере. Сейчас он лишь улучшает съемку в портретном режиме, а с обновлением прошивки благодаря ему можно будет добавлять объекты в дополненную реальность. Камера P30 Pro также поддерживает режим HiVision — распознавание объектов в реальном мире.

У P30 Pro рекордный показатель ISO среди смартфонов 409600. Этот смартфон может делать снимки с впечатляющим качеством без штатива даже там, где другие устройства снимут только шумную черную картинку. В смартфоне используется комбинированная система стабилизации изображения: оптическая стабилизация и стабилизация на основе искусственного интеллекта.

Предзаказы на Huawei P30 и P30 Pro начнут принимать уже сегодня, а фактические продажи стартуют 5 апреля.

Смотрите также сюжет о секретных функциях защиты смартфонов:

Напомним, что ранее Huawei готова была отказаться от Android в пользу собственной операционной системы Kirin OS. Также Huawei показала самый тонкий в мире складываемый смартфон Mate X.

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Источник: iguides.ru
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