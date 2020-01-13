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Huawei создала альтернативу Android и Windows: проект openEuler

Проект openEuler от Huawei разрабатывается для смартфонов, планшетов, компьютеров и ноутбуков

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:15
OpenEuler основан на дистрибутиве Linux под названием CentOS
OpenEuler основан на дистрибутиве Linux под названием CentOS
Фото: TechSpot

Торговые войны между США и Huawei вынудили китайскую компанию искать замену Android, лицензию которой отозвала Google. Летом 2019 года мобильный гигант из Поднебесной представил Harmony OS – концепт универсальной операционной системы для мобильных устройств, включая смартфоны, телевизоры и даже носимую электронику. На выходных Huawei неожиданно представила еще одну ОС – openEuler.

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Проект openEuler являет собой вторую попытку отказаться от экосистемы Android и Windows, внедряя собственные независимые разработки. Новая операционная система с открытым исходным кодом основана на популярном дистрибутиве Linux под названием CentOS. По сути, это открытая вариация коммерческого дистрибутива EulerOS, также разработанного Huawei Technologies на основе CentOS.

Huawei смогла адаптировать openEuler под архитектуры ARM64 и X86, а значит она может работать, как на смартфонах и планшетах, так и ноутбуках, настольных компьютерах и даже серверах. Компания уже опубликовала проект openEuler на Gitee – китайской альтернативе GitHub.

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Применяемые в дистрибутиве методы защиты сертифицированы Министерством общественной безопасности КНР. Кроме того, EulerOS входит в перечень из шести ОС, сертифицированных комитетом Opengroup на соответствие стандарту UNIX 03, то есть имеющих право именоваться UNIX, а не лишь UNIX-подобными системами. Помимо EulerOS в список входят macOS, Solaris, Inspur K-UX, HP-UX и IBM AIX.

Несмотря на то, что проект находится на ранней стадии разработки (работы по его запуску велись с 17 сентября 2019 г.), у него, по данным Gitee, более 50 разработчиков и около 600 коммитов. В репозитории представлено свыше тысячи пакетов.

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Стоит отметить, что на данный момент в репозиториях проекта отсутствует какая-либо документация на языках, отличных от китайского. Желающие установить openEulear самостоятельно, могут использовать ISO-файл (3,2 ГБ), но вся документация доступна только на китайском языке.

Напомним, что ранее смартфоны Huawei обещали забанить в Google и заблокировать приложения. Также Huawei уже представила смартфон Mate 30 без поддержки Google.

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Источники: CNews , ixbt.com
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