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Huawei уничтожил 8-летнее лидерство Apple

Евгений Опанасенко
Сегодня, 15:39
Huawei впервые оказался на втором месте, сместив Apple. Фото: huawei.com
Huawei впервые оказался на втором месте, сместив Apple. Фото: huawei.com

Китайская компания Huawei во II квартале 2018 года оказалась вторым в мире производителем смартфонов, опередив Apple, сообщают аналитики из IDC, Canalys и Strategy Analitics. Huawei сумели реализовать 54 миллионов смартфонов, тогда как Apple продали лишь 41,3 миллиона iPhone.

Как отмечают аналитики, Apple впервые с 2010 года оказалась за пределами первых двух лидирующих позиций на рынке смартфонов. Таким образом, Huawei вырос до показателя в 15,8% мирового рынка смартфонов, а Apple упали до 12,1%.

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Таблица лидеров производителей смартфонов по всему миру
IDC

Прирост продаж смартфонов Huawei связан с суббрендом компании под названием Honor, которые обеспечили рост на 41%. Согласно оценкам специалистов из Canalys, две трети прироста (в 16 миллионов смартфонов) обеспечили смартфоны данного суббренда.

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Смартфоны Huawei Honor помогли компании вырваться в лидеры
huawei.com

Почетное первое место продолжает удерживать Samsung с 73 миллионами проданных аппаратов по всему миру. Доля Samsung по миру составляет 20,9%.

Несмотря на падение продаж, Apple сможет вернуть свои потерянные позиции осенью, когда состоится анонс трех новых смартфонов Apple.

Huawei тоже не останавливается и собирается выпустить революционный смартфон раньше Samsung, а также готовит мощнейший процессор для смартфонов.

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Источник: The Verge
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