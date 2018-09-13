Huawei высмеяли Apple за их новые iPhone
Производитель считает, что Apple выпустила смартфоны, ничем не отличающиеся от iPhone X
Вслед за Apple китайская компания Huawei анонсировала новые модели смартфонов, не забыв высмеять своего конкурента на своем официальном Twitter аккаунте.
Thank you for keeping things the same. See you in London. 16.10.18 #HigherIntelligence #HUAWEIMate20 pic.twitter.com/ZhZHj9Xg3s— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) 12 сентября 2018 г.
"Спасибо, что выпустили то же самое. Увидимся в Лондоне. 16 октября 2018 года", — гласит пост в известном микроблоге.
Производитель также упомянул, что Apple хоть и выпустила новые смартфоны, но по факту они ничем особо не отличаются от предыдущей модели iPhone X, чем поддержали критиков. Напоследок Huawei напомнила, что 16 октября представит свежие аппараты Mate 20 и Mate 20 Pro.
Напомним, что Huawei не останавливается на достигнутом и собирается выпустить революционный смартфон раньше Samsung, а также готовит мощнейший процессор для смартфонов.