Huawei "выстрелит" смартфоном P30 с фантастической камерой

Huawei P30 будет обладать квадрокамерой с функцией двойного просмотра видео

Huawei P30 Pro будет представлен во вторник Фото: CNET

Huawei в прошлом году сделали ставку на фотокамеры и "выстрелили" смартфоном P20 Pro, который получил отменную фотокамеру благодаря оптике Leica. 26 марта китайский производитель готовится представить смартфон Huawei P30 с еще более фантастической фотокамерой, которая по слухам будет состоять из четырех фотосенсоров, вместо трех у P20, сообщает Engadget.

Размер фотосенсора будет равен 40 мегапикселям, но самое главное – у Huawei P30 будет 10-кратный оптический зум, который вдвое превзойдет 5-кратную оптику P20 Pro. Новинка будет обладать улучшенной способностью снимать при слабом освещении, что сделает смартфон одним из лучших моделей для ночной съемки.

Сообщается, что Huawei P30 будет обладать функцией двойного просмотра видео: это позволит использовать по две камеры одновременно на разделенном экране, позволяя увидеть как крупный, так и широкоугольный вид. Эта функция поможет упростить отслеживание удаленных, быстро движущихся объектов.

Что касается технических характеристик, то по мнению экспертов, новинка получит новый процессор Huawei HiSilicon Kirin 990, который заменит текущий флагман Kirin 980, использующийся в топовых смартфонах Huawei Mate 20 и Huawei P20 Pro.

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Новые смартфоны Huawei P30 и Huawei P30 Pro будут представлены во вторник, 26 марта на специальном мероприятии в Париже.

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Напомним, что ранее Huawei готова была отказаться от Android в пользу собственной операционной системы Kirin OS. Также Huawei показала самый тонкий в мире складываемый смартфон Mate X.

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