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Huawei запретили использовать microSD карты

Китайского производителя Huawei выгнали из SD Association

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:46
Huawei запрещено использовать microSD
Huawei запрещено использовать microSD
Фото: TechSpot

Вслед за запретом использовать Android, а также изъятия из продажи устройств на территории США, у компании Huawei появились новые проблемы, связанные с "санкциями". Теперь китайского производителя выгнали из SD Association. Это означает, что продукции Huawei запрещено использовать универсальный стандарт портативных устройств хранения данных microSD, что заставит компанию перейти на проприетарное решение для резервного копирования.

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В свою очередь Huawei наверняка предусмотрела такой ход событий, и заранее разработала собственный стандарт карт памяти – Nano. Этот форм-фактор используют то же внутреннее оборудование, что и карты microSD, но в корпусе Nano SIM. Особенность таких карт памяти в том, что они с легкостью размещаются в слот для Nano SIM-карт без каких-либо переходников.

У Huawei теперь есть свой стандарт карт памяти – Nano
У Huawei теперь есть свой стандарт карт памяти – Nano
Фото: Android Authority

Их спецификации также конкурентоспособны и доступны в стандартных объемах до 256 ГБ со скоростью чтения до 90 МБ/с. Единственная проблема – это цена, которая в три раза выше, чем у за аналогичную карту памяти microSD. Потеря доступа к экосистеме microSD вряд ли является самой большой проблемой Huawei на данный момент.

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Напомним, что Huawei запретили иметь дела с американскими компаниями, после чего такие гиганты, как Google, Microsoft, Qualcomm, Intel и Broadcom прекратили сотрудничество с китайским производителем. Это означает, что смартфоны и ноутбуки компании не смогут использовать Android, Windows, получать доступ к Google Play, использовать чипы 5G от Intel, архитектуру ARM, которая лицензирует процессоры Huawei Kirin и даже получили временное ограничение на использование Wi-Fi. Более того, Huawei добровольно покинули комитет JEDEC, который определяет спецификации RAM.

Напомним, что ранее Huawei объявила о выпуске конкурента Android и Windows и уже озвучила дату выхода. Также недавно рынок смартфонов рухнул из-за Huawei.

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Источник: TechSpot
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