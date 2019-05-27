Huawei запретили использовать microSD карты

Китайского производителя Huawei выгнали из SD Association

Huawei запрещено использовать microSD Фото: TechSpot

Вслед за запретом использовать Android, а также изъятия из продажи устройств на территории США, у компании Huawei появились новые проблемы, связанные с "санкциями". Теперь китайского производителя выгнали из SD Association. Это означает, что продукции Huawei запрещено использовать универсальный стандарт портативных устройств хранения данных microSD, что заставит компанию перейти на проприетарное решение для резервного копирования.

Смотрите также в сюжете о cекретных функциях защиты смартфонов:

В свою очередь Huawei наверняка предусмотрела такой ход событий, и заранее разработала собственный стандарт карт памяти – Nano. Этот форм-фактор используют то же внутреннее оборудование, что и карты microSD, но в корпусе Nano SIM. Особенность таких карт памяти в том, что они с легкостью размещаются в слот для Nano SIM-карт без каких-либо переходников.

У Huawei теперь есть свой стандарт карт памяти – Nano Фото: Android Authority

Их спецификации также конкурентоспособны и доступны в стандартных объемах до 256 ГБ со скоростью чтения до 90 МБ/с. Единственная проблема – это цена, которая в три раза выше, чем у за аналогичную карту памяти microSD. Потеря доступа к экосистеме microSD вряд ли является самой большой проблемой Huawei на данный момент.

Читайте также Сотрудник Huawei случайно потерял прототип секретного смартфона

Напомним, что Huawei запретили иметь дела с американскими компаниями, после чего такие гиганты, как Google, Microsoft, Qualcomm, Intel и Broadcom прекратили сотрудничество с китайским производителем. Это означает, что смартфоны и ноутбуки компании не смогут использовать Android, Windows, получать доступ к Google Play, использовать чипы 5G от Intel, архитектуру ARM, которая лицензирует процессоры Huawei Kirin и даже получили временное ограничение на использование Wi-Fi. Более того, Huawei добровольно покинули комитет JEDEC, который определяет спецификации RAM.

Напомним, что ранее Huawei объявила о выпуске конкурента Android и Windows и уже озвучила дату выхода. Также недавно рынок смартфонов рухнул из-за Huawei.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram