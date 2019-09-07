Хуже iPhone 7: флагман Nokia 9 PureView провалил тест на качество

Эксперты назвали пентакамеры Nokia 9 PureView "полным провалом"

Эксперты были неприятно удивлены камерами Nokia 9 PureView Фото: Digital Trends

Новый флагманский смартфон Nokia 9 PureView оказался в руках специалистов DxOMark, которые проводят самые точные тесты для определения качества фотокамер мобильных устройств. Эксперты проверили новинку и были неприятно удивлены, что первый в мире пентакамерный смартфон с разрекламированной технологией Light на практике снимает даже хуже 3-летнего iPhone 7 Plus.

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В результате многочисленных проверок специалисты выставили Nokia 9 PureView общую оценку в 85 баллов. Результат оказался всего на балл больше, чем у Nokia 8 Sirocco, и ровно столько же, сколько у iPhone 7.

Если говорить о качестве фото, то результат смартфона Nokia составил 88 баллов, что ставит его чуть выше iPhone 7, но iPhone 7 Plus все же вырывается на 1 балл вперед. По качеству видео результат еще лишь — 80 баллов. К примеру, недорогой Samsung Galaxy A50 за качество фото заработал 85 баллов, а за качество видео — 79 баллов.

Выставление баллов Nokia 9 PureView по разным критериям Фото: DxOMark

Таким образом, результат Nokia 9 PureView относительно цены смартфона можно считать провальным.

Напомним, что ранее Nokia обещала захватить сети 5G дешевыми смартфонами. А недавно выяснилось, что смартфоны Nokia шпионили в пользу Китая.

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