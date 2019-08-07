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Хвост дает людям сверхчеловеческие способности: видео

Роботизированный хвост поможет людям поднимать и переносить очень тяжелые предметы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:02

Задумывались ли вы когда-нибудь, каково это иметь носимый хвост, который может улучшить вашу ловкость и баланс? Исследователи из Университета Кейо в Японии создали такое устройство. Прототип, названный Arque, был продемонстрирован на конференции SIGGRAPH в Лос-Анджелесе на прошлой неделе.

Смотрите также в сюжете о новых способах похудеть и укрепить мышцы:

Роботизированный хвост состоит из нескольких взаимосвязанных пластиковых позвонков, и его можно настроить в зависимости от веса и роста пользователя. Как сообщает Fast Company, внутри каждого позвонка можно вставлять небольшие грузы, чтобы компенсировать центр тяжести, что позволяет ему оставаться сбалансированным при быстром перемещении или переносе тяжелых предметов.

Хвост приводится в действие 4-мя искусственными мышцами, которые сокращаются и расширяются, используя пневматику. Наличие внешнего компрессора является пока недостатком, поскольку сама конструкция получается не совсем мобильный, но, как отмечает Gizmodo, достижения в области искусственных мышц означают, что будущие итерации помогут запитать конструкцию от портативной батареи.

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Мобильная версия Arque обладает встроенными приложениями, которые помогают строителям и работникам склада в подъеме и переносе тяжелых предметов, или в качестве устройства для помощи людям, испытывающим проблемы с балансировкой. Он может даже использоваться в сочетании с виртуальной реальностью, позволяя ощутить себя животным в видеоиграх.

Напомним, что ранее учеными был найден способ превращения человека в супергероя. Также ранее ученые определили часть мозга, которая отвечает за сверхспособности.

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Источник: Gizmodo
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