Hyundai наняла инженера NASA для разработки летающего автомобиля

Через 20 лет сектор городского воздушного транспорта превратится в рынок стоимостью 1,5 триллиона долларов

Hyundai рассматривает летающие автомобили, как способ решения транспортных проблем Фото: Engaget

Сегодня Hyundai Motor Group официально объявила о начале работ по созданию летающего автомобиля в рамках проекта Urban Air Mobility (UAM). Главой подразделения разработки летающих транспортных средств назначен Джейвон Шин, который в ранее возглавлял дирекцию по аэронавтике в NASA. Об этом сообщает Engadget.

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Находясь в NASA, Шин курировал программу стоимостью 725 миллионов долларов в рамках проектов в области аэронавигационных исследований, таких как сверхзвуковой самолет X-Plane, а также разрабатывал систему управления движением беспилотных летательных аппаратов в городских условиях.

Южнокорейский автопроизводитель заявил, что бизнес-подразделение во главе с Шином "разработает основные технологии и инновационные решения для безопасного и эффективного полета по воздуху". Автогигант сосредоточен на разработке летающих автомобилей, силовых установках к ним, а также системы безопасности полетов и управлении воздушным движением. По словам Hyundai, новые технологии позволят автогиганту возглавить сектор городского воздушного транспорта.

Проект летающего автомобиля от Uber и Bell Aircraft Фото: CNET

По словам Шина, в ближайшие 20 лет сектор городского воздушного транспорта превратится в рынок стоимостью 1,5 триллиона долларов.

Стоит также отметить, что Hyundai далеко не первая компания, которая объявляла о планах разработки летающих автомобилей. Uber в сотрудничестве с Bell Aircraft разрабатывают летающее такси. Volocopter уже построил 18-роторное автономное воздушное такси. Летающее такси Lilium может перевозить до 5 пассажиров, а Boeing и Kitty Hawk этим летом объявили о стратегическом партнерстве по разработке и продвижению системы управления движением летающих автомобилей в городских условиях.

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Все эти компании, включая Hyundai, рассматривают летающие автомобили как способ решения транспортных проблем. Летающие автомобили могли бы просто переместить трафик в небо, освободив землю под другие нужды. Поэтому технологии управления воздушным движением так же важны, как и разработка летательных аппаратов.

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