Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Hyundai Sonata Hybrid 2020 предлагает "бесплатно" проехать 1300 километров

Солнечная крыша Hyundai Sonata Hybrid 2020 позволит увеличить дальность пробега до 1300 километров за год

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:10
Hyundai ожидает максимальную экономию топлива до 4,4 литров на 100 км
Hyundai ожидает максимальную экономию топлива до 4,4 литров на 100 км
Фото: Digital Trends

Дебютировавшая на Чикагском автосалоне 2020 года Hyundai Sonata Hybrid оснащена не только впечатляющими технологиями, но и оригинальным способом научилась преодолевать дальние расстояния практически за бесплатно. Когда этот гибридный седан поступит в продажу, то будет поставляться вместе с установленными солнечными панелями на крыше, которые, как утверждает Hyundai, увеличат общую дальность пробега до тысячи километров.

Читайте также:
Лучший выбор: ТОП-7 самых надежных автомобилей начала 2020 года

Смотрите также в сюжете о том, как мошенники могут завладеть вашим автомобилем:

Установка солнечных батарей на крыше автомобиля – не самый эффективный способ аккумуляции энергии. Но Hyundai считает, что солнечная крыша Sonata Hybrid 2020 будет генерировать достаточно электроэнергии для "бесплатного" увеличения дальности пробега до 1300 километров за год.

Hyundai Sonata Hybrid 2020
Hyundai Sonata Hybrid 2020
Фото: Digital Trends

Солнечные элементы заряжают как аккумуляторную батарею гибридной трансмиссии, так и 12-вольтовую батарею, которая питает стартер и электронику. По словам южноворейского автопроизводителя, такое решение может помочь предотвратить разрядку аккумулятора системой климат-контроля и информационно-развлекательной системы во время движения.

Читайте также:
Kia выпустит электрический кроссовер Imagine в 2021 году

Крыша с солнечными панелями обещает сделать гибриды компании еще более экономичными. Hyundai ожидает максимальную экономию топлива до 4,4 литров на 100 км. Такие же результаты выдает базовая Toyota Prius. По словам Hyundai, две других модели Sonata Hybrid SEL и Limited получат экономию до 5 литров бензина на 100 километров.

Hyundai Sonata Hybrid 2020
Hyundai Sonata Hybrid 2020
Фото: Digital Trends

Hyundai не первый производитель автомобилей, предлагающий солнечную крышу. Аналогичная система установлена в Karma Revero. Также крыша с солнечными панелями станет опцией для электромобиля Fisker Ocean, когда он поступит в продажу в 2021 году. Голландский стартап под названием Lightyear также разрабатывает автомобиль, работающий в основном на солнечных батареях (с резервным аккумулятором).

Читайте также:
Хакеры атаковали BMW и Hyundai

Солнечные панели тяжелые, дорогие и не очень эффективны для преобразования солнечного света в электричество, поэтому неясно, насколько далеко эта тенденция пойдет.

Напомним, что ранее Hyundai обещала пересадить мир на летающие автомобили. В то же время Hyundai пригласили производить электрокары в Украине.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Украинцы скупают старые электрокары: ТОП-5 моделей В Украину активно везут новые авто: ТОП-10 марок января Cadillac представил высокотехнологичный Escalade 2021 с автопилотом: фото Украинские водители теперь могут восстановить права онлайн
авто топливо пробег Hyundai автомобили электрокары гибрид солнечные панели
Источник: Digital Trends
Реклама

Новости партнеров

История и правила приготовления: блюдо из картофеля – деруны
История и правила приготовления: блюдо из картофеля – деруны
Чем можно обшить балкон изнутри
Чем можно обшить балкон изнутри
Звезда
Звезда "Великолепного века" поразила сменой имиджа. Фото
Доїдають хліб без солі: 7 зірок, які в боргах як у шовках
Доїдають хліб без солі: 7 зірок, які в боргах як у шовках
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 09:02Wellness

Как распознать приступ аппендицита: главные симптомы

Вчера, 15:35Шоу-бизнес

Андрей Данилко признался, почему всегда носит кепку

Вчера, 11:59Шоу-бизнес

Анна Седокова призналась, что беременна

Вчера, 06:09Психология

Гороскоп на неделю 9 – 15 февраля: все знаки зодиака

8 февраляEvents

Полнолуние 9 февраля: мощные ритуалы и обряды

8 февраляEvents

Полнолуние 9 февраля: что обязательно нужно сделать

8 февраляШоу-бизнес

Больная раком Алла Мазур предупредила о мошенниках в Сети

8 февраляEvents

Суперлуние 9 февраля: важные ритуалы и приметы

8 февраляFood

Как вкусно сварить гречку на гарнир

8 февраляFun

8 февраля: какой праздник, приметы, что нельзя делать

7 февраляШоу-бизнес

Евровидение 2020: первые участники конкурса

7 февраляТехно

Как бесплатно скачать видео с YouTube: полезные советы

7 февраляШоу-бизнес

Любовница Владимира Остапчука: в Сети появилось фото 33-летней Кристины

7 февраляШоу-бизнес

Российских актеров развернули на границе с Украиной: кто попал под запрет въезда

7 февраляEvents

Полнолуние 9 февраля: что категорически нельзя делать

7 февраляWellness

Мезотерапия: все тонкости метода альтернативной медицины

Новости партнеров

Певица МакSим госпитализирована в тяжелом состоянии
Певица МакSим госпитализирована в тяжелом состоянии
Ротару показала своє справжнє обличчя: як насправді вона виглядає
Ротару показала своє справжнє обличчя: як насправді вона виглядає
6 упражнений, которые избавят от целлюлита и лишних килограммов
6 упражнений, которые избавят от целлюлита и лишних килограммов
Что происходило за кадром культовых советских фильмов
Что происходило за кадром культовых советских фильмов
10 интересных рецептов домашних бургеров
10 интересных рецептов домашних бургеров
Торт «Турецкая кофейня»: пошаговый рецепт с фото
Торт «Турецкая кофейня»: пошаговый рецепт с фото
5 действенных способов справиться с аритмией
5 действенных способов справиться с аритмией
Какие лекарства превращаются в яд в сочетании с алкоголем
Какие лекарства превращаются в яд в сочетании с алкоголем