Hyundai Sonata Hybrid 2020 предлагает "бесплатно" проехать 1300 километров

Солнечная крыша Hyundai Sonata Hybrid 2020 позволит увеличить дальность пробега до 1300 километров за год

Hyundai ожидает максимальную экономию топлива до 4,4 литров на 100 км Фото: Digital Trends

Дебютировавшая на Чикагском автосалоне 2020 года Hyundai Sonata Hybrid оснащена не только впечатляющими технологиями, но и оригинальным способом научилась преодолевать дальние расстояния практически за бесплатно. Когда этот гибридный седан поступит в продажу, то будет поставляться вместе с установленными солнечными панелями на крыше, которые, как утверждает Hyundai, увеличат общую дальность пробега до тысячи километров.

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Установка солнечных батарей на крыше автомобиля – не самый эффективный способ аккумуляции энергии. Но Hyundai считает, что солнечная крыша Sonata Hybrid 2020 будет генерировать достаточно электроэнергии для "бесплатного" увеличения дальности пробега до 1300 километров за год.

Hyundai Sonata Hybrid 2020 Фото: Digital Trends

Солнечные элементы заряжают как аккумуляторную батарею гибридной трансмиссии, так и 12-вольтовую батарею, которая питает стартер и электронику. По словам южноворейского автопроизводителя, такое решение может помочь предотвратить разрядку аккумулятора системой климат-контроля и информационно-развлекательной системы во время движения.

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Крыша с солнечными панелями обещает сделать гибриды компании еще более экономичными. Hyundai ожидает максимальную экономию топлива до 4,4 литров на 100 км. Такие же результаты выдает базовая Toyota Prius. По словам Hyundai, две других модели Sonata Hybrid SEL и Limited получат экономию до 5 литров бензина на 100 километров.

Hyundai Sonata Hybrid 2020 Фото: Digital Trends

Hyundai не первый производитель автомобилей, предлагающий солнечную крышу. Аналогичная система установлена в Karma Revero. Также крыша с солнечными панелями станет опцией для электромобиля Fisker Ocean, когда он поступит в продажу в 2021 году. Голландский стартап под названием Lightyear также разрабатывает автомобиль, работающий в основном на солнечных батареях (с резервным аккумулятором).

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Солнечные панели тяжелые, дорогие и не очень эффективны для преобразования солнечного света в электричество, поэтому неясно, насколько далеко эта тенденция пойдет.

Напомним, что ранее Hyundai обещала пересадить мир на летающие автомобили. В то же время Hyundai пригласили производить электрокары в Украине.

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