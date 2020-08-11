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Hyundai выпустит три новых электромобиля под новым брендом Ioniq

Сегодня, 08:50

Hyundai надеется реализовать 1 миллион электромобилей и занять 10-процентную долю рынка к 2025 году

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai запускает новый суббренд для Ioniq. Под новой маркой будут выпущены три новых электромобиля. Все новинки выйдут в течение следующих четырех лет. В то же время доступный для приобретения Hyundai Ioniq EV не будет продаваться под новым брендом, сообщает Mashable.

К счастью, Ioniq не будет использовать странные названия для своих будущих автомобилей – наименование моделей будет простым, с использованием цифр. Среди новинок отмечается компактный внедорожник, который поступит в продажу в 2021 году. Ioniq 5 будет основан на концепции EV 45, представленной Hyundai во Франкфурте в прошлом году.

Смотрите также в сюжете о том, как мировой тренд электрокаров заполонил Украину:

Компания не раскрыла слишком много подробностей об автомобиле, за исключением того, что он будет основан на Hyundai E-GMP (Electric Global Modular Platform), который должен обеспечить "быструю зарядку и большой запас хода". В целом новый бренд будет делать большой упор на "интеграцию в автомобиле и вне автомобиля для беспрепятственного путешествия".

Ioniq 5, Ioniq 6 и Ioniq 7
Ioniq 5, Ioniq 6 и Ioniq 7
Фото: Mashable

Следующим автомобилем, который появится после Ioniq 5, станет седан Ioniq 6 в 2022 году, основанный на концепции компании Prophecy. Последним будет полноразмерный кроссовер Ioniq 7, который поступит в продажу в начале 2024 года.

Hyundai надеется, что новый толчок в развитии электромобилей позволит ей реализовать 1 миллион электромобилей и занять 10-процентную долю рынка к 2025 году.

Напомним, ранее в Украине внезапно упали продажи электромобилей – что произошло. В то же время классический Ford Mustang превратили в 840-сильный электрокар.

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Источник: Hyundai
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