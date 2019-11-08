"Идеальная" беззеркалка: Leica представила полнокадровую фотокамеру SL2

Внутри Leica SL2 используется 47,3-мегапиксельный полнокадровый 35-мм CMOS-датчик

Leica SL2 способна снимать с максимальным разрешением 187 мегапикселей Фото: TechSpot

Легендарный немецкий производитель фотокамер Leica, оптика которого даже используется в смартфонах Huawei, представил новую беззеркальную камеру SL2. Это преемник оригинальной Leica SL с 2015 года. Новинка поднимает качество и возможности Leica SL2 по всем направлениям: удобный форм-фактор, стабилизация изображения, упрощенный интерфейс и прочная конструкция со степенью защиты IP54. Производитель позиционирует новинку, как самую "идеальную и универсальную фотокамеру".

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Внутри Leica SL2 используется 47,3-мегапиксельный полнокадровый 35-мм CMOS-датчик с ручным диапазоном ISO 100-50000, а также собственный процессор для обработки изображений Maestro III от Leica. Камера также получила 4 ГБ буферной памяти на 78 снимков RAW (DNG, 14 бит) или более 100 в JPG. Непрерывная съемка позволяет снимать со скоростью до 10 кадров на секунду с механическим затвором или 20 кадров на секунду при использовании электронного затвора. Система автофокусировки с 225 точками наделена функцией распознавания лиц.

У Leica SL2 также имеется пятиосная система стабилизации изображения c 5,5 ступенями экспозиции. Кроме того, при съемке со штатива доступен многокадровый режим, при котором можно зафиксировать восемь последовательных кадров, каждый с полупрозрачным сдвигом между ними. Затем камера объединяет эти изображения в одну панорамную фотографию с разрешением в 187 мегапикселей. Система последовательных кадров не работает с движущимися объектами, но, если вы увлекаетесь пейзажной съемкой, этот режим поможет получить фотоснимки высочайшего качества.

Leica SL2 Фото: TechSpot

Камера оснащена разъемами для наушников и микрофона и портом HDMI для внешнего монитора, электронным видоискателем с разрешением 5,76 млн точек, сенсорным экраном размером 3,2 дюйма с разрешением 2,1 млн точек.

Leica SL2 Фото: TechSpot

Leica SL2 оснащена двумя слотами SD с поддержкой UHS-II и беспроводные интерфейсы, благодаря которым фотокамеру можно использовать совместно с мобильным устройством, на котором есть приложение Leica FOTOS (Android и iOS). Приложение позволяет получать доступ к функции Live View, удаленно изменять настройки экспозиции и управлять спуском затвора. Возможна передача снимков на смартфон для публикации в социальных сетях или последующей обработки.

Leica SL2 Фото: TechSpot

Leica SL2 рассчитана на объективы с байонетом L. Через адаптер можно установить объективы TL-System, Leica M, S и R. Продажи Leica SL2 начнутся 21 ноября 2019 года по цене 6000 долларов.

Напомним, что ранее Nikon прекращала производство фотокамер. Также на днях Xiaomi представила смартфон Mi CC9 Pro со 108 МП фотокамерой.

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