Идут на контакт: ученые впервые обнаружили искусственные внеземные сигналы

Кто-то или что-то регулярно направляет в открытый космос последовательные сигналы

Человек во Вселенной – не единственная разумное существо. Новые подтверждения этого получили исследователи из Калифорнийского университета Беркли.

Ученые расшифровали огромный объем радиоинформации, полученной далеко за пределами нашей галактики, и выяснили – кто-то или что-то регулярно направляет в открытый космос последовательные сигналы. Таких выделили 72. Они поступают с карликовой галактики, удаленная от Земли на расстоянии 3 миллиарда световых лет.

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Что означают эти сообщения, пока только предполагают. Среди версий – попытка разумного существа выйти на контакт.

Напомним, что ранее исследователи обнаружили таинственный объект в кольцах Сатурна. Объяснения этому объекту пока не нашли. Также мы сообщали, что на Луне найден таинственный вход в подземелье. При изучении снимков с Луны были обнаружены новые образования, напоминающие гору. Под горой была обнаружена аномалия, внешне напоминающая люк или металлические двери квадратной формы.