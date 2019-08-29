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Игра Borderlands 3 запустится даже на слабых компьютерах

Издатель 2K Games опубликовал характеристики компьютеров, необходимых для запуска игры

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:25
Выход Borderlands 3 состоится 13 сентября
Выход Borderlands 3 состоится 13 сентября
Фото: GamesRadar

До выхода Borderlands 3 осталось чуть более двух недель, а минимальные системные требования к компьютеру были раскрыты только сейчас. Издатель 2K Games опубликовал характеристики компьютеров, необходимых для запуска игры как на минимальных, так и на рекомендуемых настройках. Приятная новость заключается в том, что игра заработает даже на слабых компьютерах.

Смотрите также в сюжете о том, насколько опасны компьютерные игры:

Как и в предыдущих играх серии, Borderlands 3 оказалась щадящей к "игровым машинам" и не требует сверхвысоких мощностей.

Скриншот из Borderlands 3
Скриншот из Borderlands 3
Фото: GamesRadar

Минимальные требования оказались следующими:

  • Процессор: AMD FX-8350 или Intel Core i5-3570.
  • Оперативная память: 6 ГБ.
  • Видеокарта: AMD Radeon HD 7970 или Nvidia GeForce GTX 680.
  • Место на диске: 75 ГБ.

Грубо говоря, для запуска Borderlands 3 на минимальных настройках будет достаточно компьютера 7-летней давности. Тем, кто хочет оценить все местные красоты виртуального мира, потребуется следующая конфигурация:

  • Процессор: AMD Ryzen 5 2600 или Intel Core i7-4770.
  • Оперативная память: 16 ГБ.
  • Видеокарта: AMD Radeon RX 590 или Nvidia GeForce GTX 1060 6GB.
  • Место на диске: 75 ГБ.

Кадр из игры Borderlands 3
Кадр из игры Borderlands 3
Фото: GamesRadar

В целом, даже 4-летний игровой компьютер будет способен запустить Borderlands 3 на максимальных настройках графики. Из приятных особенностей стоит отметить официальную поддержку устаревшей Windows 7, от которой многие разработчики игр стараются отказываться, как и сама Microsoft в целом.

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В апреле было подтверждено, что Borderlands 3 станет еще одной игрой, выпущенной в качестве эксклюзива для Epic Games Store (для Windows), где она будет доступна исключительно до апреля 2020 года, после чего ее выпуск состоится на Steam и других платформах. Генеральный директор Рэнди Питчфорд студии Gearbox, которая разрабатывала игру, подтвердил, что на запуске у Borderlands 3 не будет кросс-плей, но, похоже, функция в конечном итоге появится.

Выход Borderlands 3 состоится 13 сентября для компьютеров на Windows и игровых приставках PlayStation 4 и Xbox One.

Напомним, что ранее вышедшая World of Warcraft Classic заставила тысячи игроков толпиться в очередях. В то же время была озвучена дата выхода Grand Theft Auto 6.

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Источник: TechSpot
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