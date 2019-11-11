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Игра GTA V взяла новый рекорд с фантастической цифрой

Grand Theft Auto V остается самой прибыльной игрой Take-Two Interactive

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:50
Grand Theft Auto V превзошла ожидания издателя
Grand Theft Auto V превзошла ожидания издателя
Фото: Gametech

Последний квартал продемонстрировал потрясающую прибыльную динамику для издателя Take-Two Interactive: выручка увеличилась на 74% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 859 миллионов долларов. Grand Theft Auto V продолжает оставаться самой прибыльной игрой Take-Two Interactive на протяжении последних шести лет. За последний месяц игру приобрели 5 миллионов раз, а за все время общее количество продаж возросло до 115 миллионов копий. Таким образом GTA V стала третьей самой продаваемой игрой в истории, уступив второе и первое места Tetris и Minecraft.

Смотрите также в сюжете о кандидате на игру года – Death Stranding:

Крайне популярная и прибыльная GTA V от разработчиков Rockstar Games продается хорошо исключительно из-за мультиплеера. При этом сюжетная часть игры не развивается и не планируется. Доходы для Take-Two Interactive растут не только от продаж, а также от внутриигровых покупок в онлайновой части игры GTA V.

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"Grand Theft Auto Online и Grand Theft Auto V в очередной раз превзошли наши ожидания. Игра взяла очередной рекорд", – заявил генеральный директор Стросс Зельник. Он также добавил, что текущие потребительские расходы на Grand Theft Auto Online выросли на 23%, что обусловлено летним выпуском обновления Diamond Casino & Resort. Стоит также напомнить, что из-за этого обновления GTA V запретили в 50 странах, но это не помешало игре продолжать успешно продаваться.

В своем последнем отчете за второй квартал издатель отметил цифры продаж для нескольких игр, включая Borderlands 3, который вырос с 5 миллионов копий за первые 5 дней до 7 миллионов, в то время как NBA 2K20 преодолела отметку в 6 миллионов. Продажи Red Dead Redemption 2 достигли 26,5 миллионов продаж с момента его появления на игровых приставках более года назад, а на днях игра вышла для компьютеров.

Напомним, что ранее критики восхищались The Outer Worlds в обзорах. Также недавно Android получил возможность запускать любую игру с компьютера.

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Источник: TechSpot
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