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Игра Майнкрафт получила фантастической красоты графику

Minecraft с трассировкой лучей на видеокартах RTX выглядит потрясающе

Евгений Опанасенко
Сегодня, 11:25
Для запуска Vanilla Minecraft потребуется очень мощный компьютер
Для запуска Vanilla Minecraft потребуется очень мощный компьютер
Фото: TechSpot

Если когда-либо существовала игра, которая доказывает, что графика не является самым важным элементом, – это Майнкрафт. Блочные визуальные эффекты песочницы не помешали ей стать одной из самых популярных игр в истории. Тем не менее моддеры смогли преобразить графику Майнкрафта, выпустив пакет обновлений под названием Vanilla Minecraft с поддержкой шейдеров и технологией трассировки лучей – результат получился фантастически красивым.

В Майнкрафте графика благодаря моду Vanilla Minecraft становится значительно красивой с реалистичным светом и водой
В Майнкрафте графика благодаря моду Vanilla Minecraft становится значительно красивой с реалистичным светом и водой
Фото: TechSpot

Правда добавленный тип трассировки лучей является упрощенным и не идет ни в какое сравнение с Battlefield V, Metro Exodus и Shadow of the Tomb Raider. Используемый метод рендеринга "отслеживания лучей" использовался в последней сборке Sonic Ether Unbelievable Shaders (SEUS), тем не менее с ним игра визуально преображается.

Моддер @notglacier опубликовал в Twitter пару коротких роликов, которые показывают, как шейдеры меняют игру. На роликах видно новые эффекты, связанные с трассировкой лучей, в том числе лучи света и их отражения на плиточных полах.

Для оценки всех новых графических красот желательно обладать видеокартой RTX, чтобы оценить игру при комфортных 60 кадров на секунду (fps). В качестве минимальных требований указана следующая игровая система: компьютер с процессором i9-9900k и видеокартой Nvidia GTX 1070 Ti – этой сборки хватит, чтобы Майнкрафт с графическим улучшением выдавал 30-40 fps.

Изображения из игры с графическим модом Vanilla Minecraft
Изображения из игры с графическим модом Vanilla Minecraft
Фото: TechSpot

Если у вас есть приобретенная игра Майнкрафт, и вы хотите значительно улучшить его визуальную визуализацию, вы можете загрузить пакет шейдеров со страницы Patreon в Sonic Ether, где он доступен бесплатно. Те, кто внесут пожертвования (донат), получат доступ к отдельному серверу Discord и экспериментальным сборкам мода.

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Источник: TechSpot
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