Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Играл на смартфоне: Tesla на автопилоте убила своего водителя

Результаты расследования совпадают с выводами Tesla, которые подтвердили, что водитель держал руки подальше от рулевого колеса Model X перед смертельной аварией

Евгений Опанасенко
Сегодня, 13:41

Национальный совет по транспорту и безопасности (NTSB) в США закончил 2-летнее расследование аварии с участием автомобиля Tesla Model X на автопилоте. Происшествие со смертельным исходом произошло в марте 2018 года. NTSB установили, что 38-летний инженер-программист Apple Уолтер Хуанг не предпринимал никаких попыток остановить транспортное средство до того, как оно столкнулось с защитным барьером во время инцидента 2-летней давности. За рулем он отвлекся на игру на смартфоне и не следил за дорожной обстановкой, что стало причиной смертельной аварии.

Читайте также:
Мороз и Tesla: с какими проблемами сталкиваются владельцы электромобилей

Эти результаты совпадают с внутренним расследованием Tesla, которые подтвердили, что водитель держал руки подальше от рулевого колеса Model X, несмотря на неоднократные предупреждения транспортного средства о необходимости возвращения ручного контроля. Компания уверяет, что автопилот все равно требует внимания со стороны владельца во время движения – об этом даже предупреждает инструкция.

"Автомобиль с частичным автоматическим управлением – это не автопилот самолета. Он является лишь расширенной версией круиз-контроля, который требует внимания со стороны водителя. Во время движения на автопилоте в Tesla или любом другом электромобиле, водителю запрещено отвлекаться на смартфоны, книги, просмотр сериалов и прочих вещей, которые могут помешать слежению за динамической дорожной обстановкой", – заявил председатель NTSB Роберт Сумвалт.

Смотрите также в сюжете о том, как в США сделали трактор с автопилотом:

NTSB сейчас анализирует еще четыре аналогичных несчастных случая с Tesla, находя закономерности и сходства между ними. Организация раскритиковала Национальное управление безопасности дорожного движения (DOT) за игнорирование просьб разработать правила для транспортных средств с частичной автоматизацией управления, такие как Tesla Autopilot.

Напомним, что ранее Tesla удалила функцию автопилота у подержанных Model S. Также ранее Tesla массово отзывала Model X из-за проблем с солью.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
В Киеве мужчина на Ford сбил женщину с ребенком и уснул в машине копов Tesla начинает продажи новой модели электромобиля - Model Y В Киеве заметили Tesla Cybertruck – все подробности (фото) Жесткое ДТП в Киеве: двое погибших, пассажира выбросило на 100 метров (видео 18+)
авария ДТП авто Tesla автопилот электромобили Tesla Model X
Источник: TechSpot
Реклама

Новости партнеров

Быстрая пицца на завтрак за 10-15 минут
Быстрая пицца на завтрак за 10-15 минут
Эта обувь выходит из моды: ТОП-4 устаревших моделей
Эта обувь выходит из моды: ТОП-4 устаревших моделей
7 мест, где не следует использовать парфюм
7 мест, где не следует использовать парфюм
Доїдають хліб без солі: 7 зірок, які в боргах як у шовках
Доїдають хліб без солі: 7 зірок, які в боргах як у шовках

Популярные статьи

Сегодня, 11:11Техно

Астрономы обнаружили крупнейший взрыв в истории Вселенной: фото

Сегодня, 08:28Шоу-бизнес

Евровидение-2020: все участники конкурса, которые известны на данный момент

Вчера, 19:15Food

Что приготовить на 8 Марта: три рецепта легких десертов

Вчера, 18:44Шоу-бизнес

Квартиру звезды фильма "Скажене весілля" ограбили: фото

Вчера, 14:58Fun

Смесь кота и собаки: на фото показали животное необычной породы

Вчера, 11:10Fun

"Забавное лицо" журналиста во время репортажа о погоде рассмешило зрителей: видео

Вчера, 10:39Fun

Показали невероятные фото из 120-летней "капсулы времени"

Вчера, 08:25Fun

Вожак стаи приматов с двумя самками убежал от стерилизации: видео

26 февраляEvents

Гороскоп на 27 февраля для всех знаков зодиака: не бойтесь критики в свой адрес

26 февраляШоу-бизнес

Коронавирус у Джеки Чана: СМИ раскрыли правду

26 февраляШоу-бизнес

"Детей я не вижу, не слышу": экс-супруга Сереги заявила, что он отобрал у нее сыновей

26 февраляШоу-бизнес

Любят отдыхать в Греции: Андрей Данилко рассказал всю правду о романе с "мамой" Сердючки

26 февраляПсихология

Гороскоп на сегодня: Близнецы зайдут в тупик, а у Скорпионов возникнут новые идеи

25 февраляШоу-бизнес

По стопам Адель: экс-супруга Евгения Петросяна похудела на 46 килограммов

25 февраляШоу-бизнес

44-летняя Наталья Могилевская решилась на эксперимент с имиджем: фото результата

25 февраляFun

Играют, едят и спят вместе: овчарка "усыновила" хорька, фото и видео

Новости партнеров

ТОП в Сети: На то, как бегает эта красотка, можно смотреть вечно
ТОП в Сети: На то, как бегает эта красотка, можно смотреть вечно
Беляши на кефире: безумно вкусный рецепт
Беляши на кефире: безумно вкусный рецепт
Таисия Повалий удивила сеть фото на инвалидной коляске
Таисия Повалий удивила сеть фото на инвалидной коляске
18-летняя дочь Веры Брежневой взорвала Сеть пикантным снимком
18-летняя дочь Веры Брежневой взорвала Сеть пикантным снимком
Эксперты назвали самую главную ошибку при зарядке гаджетов
Эксперты назвали самую главную ошибку при зарядке гаджетов
Ведуча «Орел і Решка» стала посміховиськом в новому образі
Ведуча «Орел і Решка» стала посміховиськом в новому образі
«Колхозный» шик и ночнушки: самые нелепые наряды ОМКФ-2019
«Колхозный» шик и ночнушки: самые нелепые наряды ОМКФ-2019
Кароль сотни раз созванивалась с криминальным авторитетом
Кароль сотни раз созванивалась с криминальным авторитетом