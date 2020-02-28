Играл на смартфоне: Tesla на автопилоте убила своего водителя

Результаты расследования совпадают с выводами Tesla, которые подтвердили, что водитель держал руки подальше от рулевого колеса Model X перед смертельной аварией

Национальный совет по транспорту и безопасности (NTSB) в США закончил 2-летнее расследование аварии с участием автомобиля Tesla Model X на автопилоте. Происшествие со смертельным исходом произошло в марте 2018 года. NTSB установили, что 38-летний инженер-программист Apple Уолтер Хуанг не предпринимал никаких попыток остановить транспортное средство до того, как оно столкнулось с защитным барьером во время инцидента 2-летней давности. За рулем он отвлекся на игру на смартфоне и не следил за дорожной обстановкой, что стало причиной смертельной аварии.

Эти результаты совпадают с внутренним расследованием Tesla, которые подтвердили, что водитель держал руки подальше от рулевого колеса Model X, несмотря на неоднократные предупреждения транспортного средства о необходимости возвращения ручного контроля. Компания уверяет, что автопилот все равно требует внимания со стороны владельца во время движения – об этом даже предупреждает инструкция.

"Автомобиль с частичным автоматическим управлением – это не автопилот самолета. Он является лишь расширенной версией круиз-контроля, который требует внимания со стороны водителя. Во время движения на автопилоте в Tesla или любом другом электромобиле, водителю запрещено отвлекаться на смартфоны, книги, просмотр сериалов и прочих вещей, которые могут помешать слежению за динамической дорожной обстановкой", – заявил председатель NTSB Роберт Сумвалт.

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NTSB сейчас анализирует еще четыре аналогичных несчастных случая с Tesla, находя закономерности и сходства между ними. Организация раскритиковала Национальное управление безопасности дорожного движения (DOT) за игнорирование просьб разработать правила для транспортных средств с частичной автоматизацией управления, такие как Tesla Autopilot.

Напомним, что ранее Tesla удалила функцию автопилота у подержанных Model S. Также ранее Tesla массово отзывала Model X из-за проблем с солью.

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