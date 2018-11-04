Игроки в гневе от анонса новой игры Diablo от Blizzard

Новым проектом оказалась игра Diablo Immortal для смартфонов

Анонс Diablo Immortal вызвал огромный скандал в игровом мире. Фото: Blizzard

На конференции Blizzcon 2018 компания Blizzard Entertainment, известная по играм WarCraft, StarCraft и Overwatch, анонсировала еще один проект во вселенной Diablo. Игроки надеялись на четвертую часть популярной RPG, но получили совершенно другую игру.

Новым проектом оказалась игра Diablo Immortal, которая делается исключительно под мобильные платформы Android и iOS. События в Diablo Immortal развернутся между Diablo 2 и 3, охватив временной отрезок в несколько десятилетий и поведав новые истории о любимых персонажах.

Показанный на Blizzcon 2018 геймплейный трейлер демонстрирует шесть классов персонажей – некромант, волшебник, охотник за демонами, варвар, монах и крестоносец. Также и обещан режим MMORPG на мобильных устройствах.

Diablo Immortal Фото: Blizzard

Но поклонники культовой серии Diablo были раздосадованы таким анонсом – все ждали чего-то более стоящего. После выхода сюжетного и игрового трейлера на YouTube оба видео собрали огромное количество "дизлайков" и тонну негативных, полных гнева отзывов.

Поклонники Diablo, крайне разочарованные вчерашним анонсом Diablo Immortal, призывают компанию Blizzard Entertainment отменить разработку мобильной игры и сфокусироваться "на том, чего от нее действительно ждут". Пользователи отмечают, что устали ждать новинок в основной серии Diablo для компьютеров и игровых приставок. Наблюдатели отмечают, что с такой волной народного гнева Blizzard сталкиваться еще не приходилось.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Sony раздает бесплатно владельцам PlayStation 4 дорогие игры

"Вы пошли по пути EA, которая решила бросить фанатам Command & Conquer кость в виде мобильной игры, преследуя жажду наживы на казуалах", – пишет один из разочарованных поклонников Diablo.

Сама компания никак не реагирует на народный гнев, а просто молча удаляет комментарии под видеороликами.

Напомним, что ранее геймерам бесплатно раздавали Destiny 2. Игру можно получить до 18 ноября. А недавно владельцы PlayStation 4 получили бесплатно самую провальную игру года.