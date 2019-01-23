Игроков Battlefield V наказывают за ухудшение графики в настройках

DICE внедрили механизм отслеживания и наказания игроков за ухудшение графики

Подобные настройки позволяют достичь весомого преимущества в онлайновой битве Фото: PlayGround

На YouTube появилось видео за авторством пользователя с псевдонимом Jackfrags, который на показывал, как можно значительно ухудшить графику в игре Battlefield V настолько, что она визуально становится похожа на Майнкрафт. Чтобы этого достичь, необходимо провести дополнительные манипуляции со значением LOD Bias в настройках драйвера Nvidia.

За такие настройки графики в Battlefield V могут забанить

Подобное ухудшение визуальной части сделано не столько для прироста скорости в игре на слабых компьютерах, сколько позволяет достичь весомого преимущества в многопользовательском режиме. Сверхминимальные настройки графики отключают различные эффекты вроде дыма, солнечных бликов, тумана, а также убирают траву – все это позволяет лучше рассмотреть противников на карте и брать их на прицель раньше.

Разработчики игры из компании DICE об этой возможности уже знают и добавили автоматический механизм поиска и наказания нечестных игроков, которые намеренно ухудшают графику. Любой, кто посмеет в мультиплеере прибегать к подобным хитростям с настройками получит моментальный бан учетной записи и не сможет играть.

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К слову, во многих других многопользовательских проектах даже обычное снижение настроек графики может давать преимущество. Как это происходит с PlayerUnknown’s Battlegrounds или с Fortnite, где игроки выбирают режимы с соотношением сторон 4:3. Однако излишние манипуляции с игровым клиентом уже считаются нарушением. Например, для World of Tanks существует запрещенный мод, убирающий кусты и кроны деревьев. Но в случае, если вы рискнете его установить, будьте готовы к бану вашего аккаунта.

Напомним, что ранее игроки создали любительский трейлер Need for Speed Underground 3. А использование нейросетей помогло улучшать текстуры в старых играх, вроде Half-Life.