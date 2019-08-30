Игровое чудовище: представлен самый тяжелый "ноутбук-бегемот"

По словам компании Gigabyte , такой ноутбук заменит любой настольный компьютер

Aorus 17 стал первым ноутбуком с технологией Microsoft Azure AI Фото: HardwareLuxx

Хардкорные геймеры всегда ценят возможность нарастить показатель FPS (кадры на секунду) и превзойти стандартный показатель частоты кадров в 60. Игровые ноутбуки призваны обеспечить компактность и мощное оборудование внутри. По словам Gigabyte, им удалось сделать такой ноутбук. На Gamescom 2019 компания продемонстрировала один из своих новейших игровых ноутбуков с невероятно быстрым дисплеем с частотой 240 Гц.

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Ноутбук, получивший название Gigabyte Aorus 17, представляет собой 17,3-дюймовое игровое чудовище, которое выглядит настолько громоздким, что лэптоп получил прозвище "бегемот". Новинка оснащена высококлассным оборудованием, поддержкой Thunderbolt 3 и механическими клавишными переключателями Omron.

Gigabyte Aorus 17 Фото: Techpowerup

Как сообщает PC Gamer, дисплей ноутбука обладает очень высоким временем отклика в 3 мс и "калибровку, сертифицированную X-Rite Pantone". Это означает, что пользователям не нужно много настраивать дисплей, чтобы получить идеальную точность цветопередачи. Как правило, 240 Гц панели не поставляются с IPS экранами, поэтому вероятно Gigabyte Aorus 17 получит обычную TN матрицу, однако это слухи, ведь компания не назвала тип дисплея.

С точки зрения аппаратного оснащения, Aorus 17 включает в себя процессор Intel Core i9-9980HK 9-го поколения и видеокарту RTX 2080 Max-P. Чтобы аппарат работал тихо и тихо, Gigabyte встроила в него "систему охлаждения Windforce Infinity", которая якобы устраняет "проблемы с дросселированием и перегревом". В качестве накопителя выступает быстрый Intel 760p M.2 NVMe, но объем неизвестен.

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Aorus 17 также станет первым игровым ноутбуком, использующим платформу Microsoft Azure AI для лучшей работы. AI может автоматически настраивать мощность процессора и графического процессора для обеспечения "оптимального" баланса производительности и эффективности охлаждения.

Производитель пока не раскрыл ценник, который, по мнению экспертов может составлять как минимум 1500 долларов. Также не названа дата поступления в продажу ноутбука-бегемота.

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