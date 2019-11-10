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Игровой сервис Google Stadia стал доступен для Android

Приложение Google Stadia стало доступно в магазине Google Play

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:45
19 ноября Google Stadia начнет свою работу
19 ноября Google Stadia начнет свою работу
Фото: The Verge

До официального запуска игрового потокового сервиса Google Stadia осталось всего 9 дней. В рамках подготовки к старту в Google Play появилась Android-версия приложения Stadia. Однако установить его могут пока лишь граждане США, Канада и большинства стран Евросоюза.

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Также приложение работает не на всех мобильных устройствах, хоть Google и уверяла, что будет работать на любых смартфонах и планшетах с поддержкой Android 6.0 и выше. Сейчас установить Google Stadia могут лишь владельцы планшетов с Chrome OS, включая Pixel Slate, Acer Chromebook Tab 10 и HP Chromebook X2, а также смартфоны Pixel 2, Pixel 3, Pixel 3a и Pixel 4. Другие устройства начнут поддерживаться позднее.

Google Stadia
Google Stadia
Фото: TechSpot

19 ноября Google Stadia начнет свою работу. Пользователи стран, в которых есть поддержка сервиса, смогут играть в "тяжелые" игры. На старте будут доступны следующие проекты:

  • Dragon Ball Xenoverse 2;
  • Doom (2016);
  • Rage 2;
  • The Elder Scrolls Online;
  • Wolfenstein: Youngblood;
  • Destiny 2;
  • Get Packed;
  • Metro Exodus;
  • Farming Simulator 19;
  • Final Fantasy XV;
  • Tomb Raider Definitive Edition;
  • NBA 2K;
  • Borderlands 3;
  • Mortal Kombat 11;
  • Assassin's Creed Odyssey;
  • Just Dance;
  • Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint;
  • Tom Clancy's The Division 2;
  • Trials Rising;
  • The Crew 2.

На старте Google Stadia будет платной. Комплект предзаказа можно оформить за 129 долларов, в который входит фирменный геймпад, подписка на 3 месяца и игра Destiny 2. Стоимость ежемесячной подписки составит 10 долларов, причем в эту стоимость не входят игры – их нужно покупать отдельно. Бесплатный доступ появится в 2020 году с расширением географии доступности сервиса.

Напомним, что ранее YouTube представил новый дизайн главной страницы. Также на днях Google прекратила поддержку популярных смартфонов.

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Источник: TechSpot
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