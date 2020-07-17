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Игру Ghost of Tsushima сметают с полок – критики в восторге от "шедевра"

Сегодня, 17:58

Игра для игровой приставки PlayStation 4 Ghost of Tsushima вышла во всем мире и собирает позитивные отзывы от критиков

Сегодня, 17 июля 2020 года, состоялся выход игры Ghost of Tsushima эксклюзивно для игровой приставки PlayStation 4. Проект был разработан студией Sucker Punch Productions, известной по трилогии слэшеров Infamous ("Дурная Репутация") и Sly. Несмотря на то, что игра недоступна в некоторых регионах, в Индии выход сопровождался настоящим ажиотажем – весь первый тираж дисков раскупили за полдня – следующие поставки ожидаются только 28 июля, сообщает портал The Maco Reactor. При том, что другие эксклюзивы PS4 в Индии на релизе можно было спокойно приобрести, включая нашумевшую The Last of Us: Part II.

Критики в свою очередь высоко оценивают Ghost of Tsushima, выставляя игре максимальные баллы по итогам рецензий. К примеру, ведущее японское игровое издание Famitsu присудило Ghost of Tsushima наивысшую оценку – 40 баллов из 40 возможных, назвав "настоящим шедевром" и главным претендентом на одну из лучших игр 2020 года. На Metacritic игра получила 83 балла из 100 возможных. Обозреватели назвали самурайский боевик "очень достойным" и "уникальным в своем роде".

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Ghost of Tsushima представляет собой экшен в открытом мире на одном из островов Японии, который оккупировала армия монголов. Главному герою, который выступает в качестве самурая, придется в одиночку освободить весь регион от вражеской армии. По геймплею игра очень напоминает смесь Assassin’s Creed с Ведьмаком 3, взяв от каждого проекта сильные стороны, что улучшило игру и упростило знакомство с проектом.

Ghost of Tsushima
Фото: PlayStation
Ghost of Tsushima
Фото: PlayStation
Ghost of Tsushima
Фото: PlayStation
Ghost of Tsushima
Фото: PlayStation
Ghost of Tsushima
Фото: PlayStation
Ghost of Tsushima
Фото: PlayStation
Ghost of Tsushima
Фото: PlayStation
Ghost of Tsushima
Фото: PlayStation
Ghost of Tsushima
Фото: PlayStation
Ghost of Tsushima
Фото: PlayStation
Ghost of Tsushima
Фото: PlayStation
Ghost of Tsushima
Фото: PlayStation
Ghost of Tsushima
Фото: PlayStation
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Остров Цусима разбит на три большие области, которые открываются по мере прохождения. По локации игрок передвигается либо пешком, либо на лошади. Кроме основных квестов, разработчики развлекают второстепенными историями. Как правило, это многоступенчатые задания: найти самурая, которая свернула на опасную дорожку, отыскать убийц семьи и так далее. Помимо этого, есть отдельные квесты, которые касаются поиска редких предметов: оружия, брони. Но каким бы ни было задание, делать нам предстоит одно и то же: пройтись по следам, проследить за кем-нибудь, а потом устроить битву.

Критики отмечают, что сильными сторонами игры является очень красивая визуальная часть, которая практически одинаково превосходно выглядит, как на обычной PlayStation 4, так и на более мощной PlayStation 4 Pro. Также у игры очень интересный сюжет, кинематографические кат-сцены, интересная и брутальная боевая система и всецелая атмосферность. В целом, как отмечает tech.onliner.by, Ghost of Tsushima получилась "красивой, дорогой, масштабной и однообразной". Увы, однообразность боевой системы одновременно является ее недостатком, как и продолжительность – если бы не искусственно растянутые игровые механики, то 30 часов геймплея пролетели бы быстрее.

Игра Ghost of Tsushima доступна в Украине по цене в 1899 гривен.

Напомним, что ранее PlayStation 5 начали продавать по баснословной цене. В то же время PlayStation 5 выиграла битву приставок задолго до ее начала.

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Источник: tech.onliner.by
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