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Игру Super Mario "извратили" Баттл Роялем: видео

Проект получился сумасшедшим и хаотичным из-за сумбура, который творится на экране

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:52
Игра получила название Mario Royale
Игра получила название Mario Royale
Фото: GamesRadar

Последние два года термин "Баттл Рояль" ("Королевская Битва") тесно ассоциируется с такими игровыми гигантами, как Fortnite или Playerunknownʼs Battlegrounds (PUBG). Этот элемент геймплея стал настолько популярным, что его начали внедрять во многие популярные проекты, вроде Counter-Strike: Global Offensive или Battlefield V, а также создают новые игры, где режим королевской битвы является основой всего геймплея – Apex Legends.

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Тем не менее, Баттл Рояль появляется даже в тех, которые не являются шутерами в принципе, например, недавно его добавили в Tetris 99. И это не предел. Энтузиаст решил добавить режим королевской битвы в самую попуярную игру от Nintendo – классический Super Mario Bros. Причем, сделал он это абсолютно бесплатно и для всех желающих – игра запускается в любом современном браузере. Получившийся проект получил название Mario Royale.

Идея добавить в Super Mario Bros Баттл Рояль кажется "извращенной", однако на деле проект получился очень веселым, с весомой долей сумасшествия и хаоса, которое творится на экране. В целом игровой процесс не отличается от оригинала – стандартное прохождение всех 10 уровней. Разница лишь в том, что с вами одновременно проходят уровни 74 человека и все они пытаются как можно скорее пройти игру до конца с одной жизнью.

В одной сессии могут одновременно играть до 74 человек
В одной сессии могут одновременно играть до 74 человек
Фото: Сегодня

Стартуют все игроки одновременно, но повлиять друг на друга невозможно – все соперники прозрачные. Однако сумбур, творящийся на экране на первом уровне, сбивает с толку и выживают только самые внимательные и выносливые игроки с крепкими нервами. Как правило, до второго уровня в подземелье "выживает" человек 20, а до третьего – не более 5-7.

Mario Royale полностью бесплатна и работает в любом современном браузере
Mario Royale полностью бесплатна и работает в любом современном браузере
Фото: Сегодня

К сожалению, Nintendo не одобрила поступок программиста использовать игру бесплатно, так как он нарушил закон об авторском праве. Учитывая рьяную борьбу с пиратством, Nintendo рано или похдно может подать на создателя Mario Royale в суд, поэтому стоит поиграть сейчас, пока проект не прикрыли.

Напомним, что ранее мы рассказывали о ТОП-5 видеоиграх с самыми масштабными картами открытого мира. А также на прошлой неделе Киану Ривз анонсировал выход игры Cyberpunk 2077.

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Источник: TechSpot
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