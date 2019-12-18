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Игру Warcraft 3: Reforged отложили до января 2020 года

Представители студии Blizzard сообщили о переносе релиза Warcraft 3: Reforged до 29 января 2020 года

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:55

Ожидаемый ремейк игры Warcraft 3: Reforged ждали игроки всего мира. Разработчик в лице Blizzard до недавнего времени в дате релиза указывал 2019 год. Но компания не успевает по срокам. Сегодня Blizzard сообщили прискорбную новость о том, что поклонникам стратегии придется подождать до 2020 года.

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Анонс Warcraft 3: Reforged состоялся на BlizzCon 2018. Blizzard уверяли, что выпустят игру в 2019 году, но не сложилось – представители студии сообщили о переносе релиза до 29 января 2020 года. Ждать придется чуть больше месяца, но зато игра обзавелась точной датой релиза.

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В Blizzard признались, что вынуждены были сорвать сроки, поскольку не успевают сделать все "хорошо и красиво" до конца 2019 года, поэтому не хотят выпускать сырой продукт и берут еще время на финальную доработку.

Warcraft 3: Reforged
Warcraft 3: Reforged
Фото: PCWorld

Переработанная игра включает в себя полную кампанию Warcraft 3: Reign of Chaos и расширение The Frozen Throne c 60 миссиями в семи одиночных кампаниях. Персонажи, структуры, окружение, анимация и визуальные эффекты были улучшены, но с сохранением оригинальной озвучки для "подлинного опыта Warcraft 3". Будет присутствовать и обновленный редактор карт со всеми возможностями Battle.net.

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Warcraft 3: Reforged доступен для предварительной покупки на Battle.net в двух выпусках: стандартное издание за 30 долларов или издание Spoils of War за 40 долларов, которое включает в себя скины героев для Тралла, Джайны Праудмур, Артаса и Кенария, а также крепление Meat Wagon для World of Warcraft, "плюшек" для Overwatch, питомца Мал'ганис для Diablo 3, карты Third War для Hearthstone и других внутриигровых добыч для Heroes of the Storm, StarCraft 2 и StarCraft: Remastered.

Warcraft 3: Reforged
Warcraft 3: Reforged
Фото: PCWorld

Напомним, что ранее Sony расширила возможности PlayStation 4 новым аксессуаром. Также после недавнего выхода World of Warcraft Classic, тысячи игроков толпились в очередях.

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Источник: PCWorld
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