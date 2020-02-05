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Игры PlayStation 4 смогли запустить на компьютере: видео

Создан первый рабочий эмулятор PlayStation 4 для компьютеров – GPCS4

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:17
Эмулятор получил название GPCS4
Эмулятор получил название GPCS4
Фото: Unsplash

Эмулятор PlayStation 4 общество игроков желало с самого первого дня выхода игровой приставки. С ростом мощности компьютеров подобные программы стали реальностью. Недавно энтузиасты выпустили вполне работоспособный эмулятор PlayStation 3. А на днях вышла альфа-версия GPCS4 – первого рабочего эмулятора PS4, способного запускать игры, сообщает WccfTech.

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Стоит понимать, что эмуляция PlayStation 4 все еще находится в зачаточном состоянии – она находится на очень ранней стадии разработки. GPCS4 сейчас находится на этапе, когда он способен загрузить только одну коммерческую игру We Are Doomed. К сожалению, игра не совсем играбельна, так как работает с очень низким показателем кадров на секунду (FPS). Однако тот факт, что она загружается и запускается, уже впечатляет.

Несмотря на крайне медленную работу при запуске даже самой тривиальной инди-игры, разработчику все же удалось достичь важной вехи, которая предвещает будущее развитие. Поэтому должно пройти некоторое время, чтобы мы смогли наслаждаться играми PlayStation 4 на ПК в полной мере. Разработчик GPCS4 оставил исходные файлы на GitHub, так что заинтересованные игроки могут протестировать эмулятор на своем компьютере уже сейчас.

Напомним, что ранее Warcraft 3 стала самой ненавистной игрой в мире. Также ранее был рассекречен главный козырь PlayStation 5.

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Источник: WCCFTech
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